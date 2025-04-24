TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyetinin görüşmesi bugün gerçekleşti. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, saat 10.30'da bakanlığa geldi. Kritik görüşme 12.15'te tamamlandı.

Görüşmede terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına yönelik yargısal düzenlemelerin yanı sıra cezaevlerindeki hasta tutuklular ve anneleri ile birlikte kalan çocukların durumunun da ele alındığı öğrenildi.

DEM PARTİ HEYETİ TEK TEK AÇIKLADI

Görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, kameraların karşısına geçti.

Koçyiğit yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu kendilerine ifade ettik.

İmralı heyeti dışında oraya bazı aydın, yazar ve gazetecilerin adaya gitmesi için talepler dile getirdik.

"HASTA MAHKUMLARIN TAHLİYESİNİ SÖYLEDİK"

Hasta mahkumlar ve adli tıp raporu alanların tahliyesini söyledik. Covid düzenlenmesinde örgütlü suçları kapsam dışı bırakılmasının olumsuz olduğunu dile getirdik.

Sayın bakan bunları not etti. Söylediğimiz her başlığı dikkatli not ettiler. 'Çalışacağız dediler. Önümüzdeki dönem bazı gelişmeler görme şansımız olacak.

HEYET, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.

Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

"HASTA TUTUKLULAR İLE İLGİLİ TALEPLERİ OLDUĞUNU İFADE EDİYORLAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün akşam gerçekleşen 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki sorusunu yanıtlamıştı.

Bakan Tunç, "Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor." demişti.