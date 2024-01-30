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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları için sahaya indi. Arvas, ilk olarak Cumhur İttifakı bileşenlerinden olan ve Van’da AK Parti adaylarını destekleme kararı alan MHP Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan adayı Arvas’a AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, milletvekili Burhan Kayatürk ve parti teşkilatı eşlik etti. AK Parti heyeti, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve yönetimi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

“NE HAKSIZLIK YAPACAĞIZ NE DE HAKSIZLIK YAPANA MÜSAADE EDECEĞİZ”

Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, geçmişte şehir olarak çok olumsuzluklar yaşadıklarını ve bunun bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, “Biz Van olarak hak ettiğimiz hizmetlere kavuşamadık, geri kaldık. Sorunlarımız, problemlerimiz var.

Şehrimizin işe, aşa, istihdama ve gelişmeye ihtiyacı var. Eğer bir şehirde huzur olsa gelişim olur, istihdam olur. Biz birçok ıstırap çektik, bunu kemiklerimize kadar hissettik. Sizler de bu süreçleri çok iyi biliyorsunuz. Zor bir süreç var önümüzde ama rakip partiyle aramızda çok büyük bir makas yok. 2014’te 13 puan bir fark vardı. 2019 yılında yine 13 puanlık bir fark oluştu. Halkımızda karşılığı olan ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte biz rahatlıkla bu farkı kapatabiliriz.

2014 seçimlerinde ben Erciş’te belediye başkan adayıydım, 3 bin 400 oyla kaybettik. Bu seçimde 5 bin AK Parti oyu iptal edildi. Nedense hep bizim oylarımız iptal edildi. Sandıkları, oyumuzu demokratik bir ortam içinde koruyacağız. Hakkımızı savunacağız. Ne haksızlık yapacağız ne de haksızlık yapana müsaade edeceğiz. Kazanacağız, matematiksel bir hesap yapınca da bunu görüyoruz. Çabalamamız gerekiyor. Biz kayyum atanması için değil, kazanmak için mücadele vermemiz gerekiyor” dedi.

“ŞEHRİMİZİN BEKÇİSİ OLMAK İSTİYORUM”

Başkan adayı Arvas, farklılıkların zenginlik olduğunu, bunun olumlu anlamda seçime etki etmesi için çalışacaklarını ifade ederek, “Düşman değiliz, tercihler, düşünceler, görüşler bizim zenginliğimizdir. Sahada merhaba dediğimiz herkesle bir bağ kurmak istiyoruz. Hemşeriyiz, köylüyüz, mahalleliyiz, hısımız, akrabayız. Ayrımız gayrımız yok. Bir sefere çıkmışız, zafer de Allah’tandır.

Şehrimizin bekçisi olmak istiyorum. Bekçi emin bir kişi değilse kimse bekçiyi tutmaz. Emin olmadığınız bir kişiyle yol yürürseniz kafanız rahat etmez. 5 yıllık vekilliğim, 20 yıllık AK Partililiğim sürecinde ne şahsıma, ne aileme ne partime leke getirmedim. 670 yıllık bir aile geçmişimiz var. Bu ailemizi doğuda batıda, kuzeyde güneyde herkes tanıyor. Bu tanıyanların yüzde 80-90’nı ailemizin ilminden irfanından geleneğinden yararlanmış” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKININ GÜCÜNÜ YERELDE HİZMETLERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Arvas, Van’ın 90 yıllara kadar üretim ve ihracat yapan bir şehir olduğunu ve daha sonra gerilediğini kaydederek şöyle konuştu: “Memleketimiz birçok konuda son sıralardadır. Özellikle yaşam kalitesi, kalkınma, ekonomi ve eğitimde son sıralardayız. Ama bu sorunlarımızın müsebbibi kim bunları sorgulamak gerekiyor.

90’lı yıllara kadar birçok fabrika vardı. Et, yün, süt, kundura, deri ve battaniye fabrikası vardı. Birçok insan buralarda çalışıyordu. Arap ülkelerine 1 milyondan fazla küçükbaş hayvan ihracatı yapılıyordu. Bunların tümü terörden dolayı kapandı. Kimse sebebini söylemiyor. Devletin varlığı, zenginliği, sosyal devlet oluşu, devletin başındaki liderin merhametli oluşu bunlar çok önemlidir.

Partimizin Cumhur İttifakıyla birlikte yol yürümesi milletimizin bekası, bayrağı ve ezanı içindir. Allah bizi mahcup etmesin, yardım ve desteğinize ihtiyacımız var. Şehrimizi hep beraber yöneteceğiz. Cumhur İttifakıyla beraber hareket edip, bu süreci yürüteceğiz. Cumhur ittifakının gücünü, yerelde hizmetlere dönüştüreceğiz. Hiç bir ferdi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, gönüller yaparak, hizmet ve eser siyaseti ile huzurlu ve istikrarlı bir şehir inşa edeceğiz.”

“ÜZERİMİZE NE DÜŞÜRSE BU DÖNEM YANINIZDAYIZ”

Daha sonra söz alan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp de Cumhur İttifakı olarak süreci güçlü bir şekilde sahiplendiklerini aktararak, “Seçim çalışmalarında aktif olarak yer alacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıp seçimi kazanmak için çalışacağız. Hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmadan onlara ulaşmamız lazım. Kapıları çalmamız lazım.

Üzerimize ne düşürse bu dönem yanınızdayız. Kayyumlar devletimizin son çaresidir. Biz gerçekten iyi ve özverili şekilde çalışıp seçimi kazanmalıyız. Bu dönem inşallah bunu başaracağız. Tabi ilçe adaylarımız da çok önemlidir. Hep birlikte bir sinerji yaratarak bunu başarabiliriz” sözlerine yer verdi.

“HEP BİRLİKTE ŞEHRİ YÖNETMEYE TALİBİZ”

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimi kazanmak için birlikteliğin önemli olduğuna vurgu yaparak, “MHP teşkilatımızla, başkanımızla bir uyum var. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de MHP Van teşkilatı gerekli tüm özveriyi gösterdi. Bu seçimde de ne gerekiyorsa yapacaklarına inanıyoruz. Biz hep birlikte şehri yönetmeye talibiz. Sayın Güngöralp ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTELİĞİMİZİN KÖKLERİ DERİNLERE VE GEÇMİŞE DAYANIYOR”

Van Milletvekili Burhan Kayatürk de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ulusal ve uluslararası birçok önemli konuda sorumluluk aldığını söyledi. Kayatürk, “Filistin meselesinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan kadar sesi gür çıkan ikinci bir ses Sayın Devlet Bahçeli oldu. Azerbaycan’a sahip çıktığı kadar Filistin’e de sahip çıkıyor. Birlikteliğimiz kökleri derinlere ve geçmişe dayanıyor. Seçimlerde MHP teşkilatımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüp seçimi kazanacağımıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.