Tahmini Okuma Süresi: dakika

İranlı girişimci Hassan Mohammadi tarafından Van’da tasarlanan çok amaçlı alarm cihazı, hareket algılamanın yanı sıra, hava kalitesi, doğal gaz, ortam sıcaklığını ve su kaçağını tespit edebiliyor. Evlerdeki güvenliği artırmak amacıyla geliştirilen cihaz, elektromanyetik dalgalar yayarak duvarın arkasındaki hareketleri bile algılayabiliyor. Mohammadi’nin lamba şeklinde tasarladığı cihaz, TEKNOFEST'te ve ISIF2023 yarışmasında ödül almayı da başardı. Van’da seri üretimine başlanan cihaz, mobil uygulama sayesinde evdeki durumu rapor ederek kullanıcısına anlık olarak aktarabiliyor.

“Hiçbir kabloya ve sensöre gerek yok”

Konuya ilişkin konuşan Dr. Mehrdad Fojlaley, alarm cihazının Türkiye’de ilk kez yapılan bir proje olduğunu belirtti. Cihazın çok amaçlı olduğunu ifade eden Fojlaley, “Gaz kaçağı, ortamın hava kalitesini, nemini ve sıcaklığını rapor ediyor. Lamba şeklinde yapılmış. Hiçbir kabloya ve sensöre gerek yok. İnovatif kısmı kızılötesi yerine elektromanyetik dalga ile çalışıyor. Yani hareket algılamasını elektromanyetik dalgayla yapıyor. Duvarın arkasında ya da 20 metre uzaklıkta bu hareketi algılıyor ve uygulama üzerinden sim kart aracılığıyla bilgi veriyor” dedi.

“Türk markası olarak piyasaya sunulacak”

Seri üretimine başladıkları cihazın bir Türk markası olarak iç piyasaya pazarlayacaklarını ve ardından yurt dışına ihraç edeceklerini dile getiren Fojlaley, “Su kaçağını da rapor ediyor. Havanın nemi ve sıcaklığını ve hatta ortamın sesini bile duyabilirsiniz. Cihazı telefonla arayıp hiçbir bilgi vermeden ortamın sesini duyabilirsiniz.

Cihazın seri üretimine başladık. Van’da üretiyoruz. İlk etapta iç piyasaya daha sonra da inşallah yurt dışına ihraç edeceğiz. Tamamen Türk malı olarak ve Türk markası olarak piyasaya sunulacak. Bu cihazın maliyeti diğer cihazlara göre daha düşüktür. Kullanımı daha rahattır. Kurulması için hiçbir uzmana gerek yok. Elektrik tüketimi çok az ve pil sayesinde 24 saat elektriksiz çalışıyor. Hatta elektrik kesintisini de sahibine rapor ediyor. Android ve İos destekli uygulamasıyla da çalışabiliyor” diye konuştu.