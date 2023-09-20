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A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için öne çıkan isim belli oldu.

Montella ile 3 yıllık anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

Öte yandan Vincenzo Montella'nın İstanbul'da olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Maaşı 3 milyon euro olacak

Öte yandan Kuntz'un 1.2 milyon euroluk bir tazminat alacağı bilgisine ulaşılırken, Montella'nın da senelik maaşının 3 milyon euro olacağı öğrenildi.

Ensonhaber