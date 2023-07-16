Yaklaşık 4 bin nüfuslu Kızılağaç beldesinde insanların kentlere göç etmesinden dolayı sayıları her geçen gün azalan yaylacılarla birlikte bir kültür de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin sayısının azalması ile boş kalan yaylaya bu yıl sadece 85 yaşındaki Kerem Yılmaz ve eşi çıktı.

85 yaşındaki Kerem dede yayladan vazgeçmiyor

Eskiden kalabalık ailelerle ve çocuk sesleriyle şenlenen yaylada sessizliğin hakim olduğunu söyleyen Kerem Yılmaz, ölene kadar yaylaya çıkacağını belirtti. Yılmaz, “85 yaşındayım. Ailemiz kalabalık olduğu için yaylamız da kalabalıktı. Amcalarım ile birlikte geliyorduk bu yaylalara. Yeşilliği güzeldi. Şimdi kimse kalmadı, buralarda ben tek kaldım. Bugün yarın ölürsem kimse yaylaya gelmez” dedi.

85 yaşındaki Kerem dede yayladan vazgeçmiyor

Tek çadırın kurulduğu yaylayı ziyaret eden Kızılağaç beldesi sakinlerinden Ferit Yentürk ise yaylacılık mesleğinin bir kültür olduğunu dile getirerek, “Eskiden 30-35 aile bu yaylaya çıkardı, hayvancılıkla uğraşırdı. Şimdi ise insanlar genelde batıya çalışmaya gidiyorlar. Gençler bu işi benimsemiyor ve yapmıyor. Eskiden kalan bir Kerem dayımız var bu yaylada. Bizler de bazen onu ziyaret etmek için yaylaya çıkıyoruz. Umudumuz, gençlerin bu kültürü bırakmaması ve bu kültürü devam ettirmeleridir” diye konuştu.iha