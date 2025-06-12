Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vanspor'a mali destek sağlamak adına tahsis edilen 65 VAN 65 plakası için açık artırma teklifleri gelmeye devam ediyor.

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar en yüksek teklif 30 milyon TL oldu.

Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede; "Şu ana kadar gelen en yüksek teklif, 30.000.000 TL ile Van Life İnşaat Yapı ve Dekorasyon adına Bursa’da yaşayan Van Özalp’lı hemşerimiz Onur Bayram tarafından verilmiştir. Açık artırmamız 16 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’a kadar devam edecektir. Teklif vermek isteyen katılımcılar, aşağıdaki numaradan tarafımıza tekliflerini iletebilirler. İletişim: 0541 740 92 91. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.