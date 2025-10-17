5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim etti.

İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirildi.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açıldı ve ihale açık teklif usulü ile devam etti. Bu aşamada isteklilerden sözlü teklifleri istendi.

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.

BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Karagözoğlu: 5G ile yeni bir devir başlayacak

BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu ihaleyle 5G çağına adım attığını bildiren Karagözoğlu, bunun sadece teknolojik bir geçiş değil, ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Karagözoğlu, 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirterek, "Elektronik haberleşme sektörü, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek, kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak." dedi.

5G ile ilgili en büyük kıstasın yerli ve milli çalışmalar olduğunu ifade eden Karagözoğlu, 2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de AR-GE merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdiklerini hatırlattı.

Karagözoğlu, 2015'teki 4,5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuklarını vurgulayarak, yerli üreticileri desteklemek ve sektörde kalıcı bir yerli ekosistem oluşturmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmeciyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" (UUYM5G) üzerinde çalışıldığını belirten Karagözoğlu, "Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK'nin ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

HTK üyesi firmaların ihracat kapasitesini artırmak için Ticaret Bakanlığının HİSER programının devreye alındığını kaydeden Karagözoğlu, bu kapsamda eğitim, danışmanlık, yurt dışı bağlantılar ve alım gibi faaliyetlerin yüzde 70'inin Bakanlık tarafından karşılanmaya başlandığını anlattı.

Karagözoğlu, "Yapılan çalışmalarla 4,5G şebekelerinde yerlilik oranı, hedeflenen yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 52'ye ulaştı. Yeni ihaleyle bu oranı yüzde 60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uygun ürün bulunması halinde şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unun tamamen milli, yani fikri ve mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla, üç işletmeciye tahsis edilen toplam frekans bandının 549,2 MHz seviyesinde olduğuna işaret eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Tamamlanan ihale ile işletmecilerimize tahsis edilen frekans bandı 400 MHz daha artmış olacak. Bu da kapasitemizde yüzde 72,8 oranında bir artış anlamına gelecek. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak."

700 MHz frekansına yönelik teklifler

İhalede ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi.

A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi.

Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti.

A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu.

Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

3,5 GHz frekansındaki teklifler

3,5 GHz frekansında 3 ayrı 1x80 Mhz bant genişliği için teklifler alındı.

Bu frekanstaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar kapalı teklif verdi.

İhalenin sözlü teklif aşamasına üç şirket de katıldı.

Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 209 milyon dolarla başlandı.

Turkcell, paketler için 214 milyon dolar teklif verirken, Vodafone ve Türk Telekom kapalı zarfta verdiği teklifleri yükseltmedi.

Buna göre, en yüksek teklif 214 milyon dolarla Turkcell'den gelirken, Türk Telekom 209 milyon dolar ve Vodafone 201 milyon dolar teklifte kaldı.

Paketlerin ihale süreci tamamlanırken, teklif büyüklüğüne göre B1 paketine Turkcell, B2 paketine Türk Telekom ve B3 paketine Vodafone hak kazanmış oldu.

Böylece B1, B2 ve B3 paketleri için toplam teklif tutarı 624 milyon dolar olarak belirlendi.

3,5 GHz frekansında 5 ayrı 1x20 MHz bant genişliği için teklifler alındı. Bu çerçevede, 1x20 MHz bant genişliğindeki B4 paketi için Turkcell ve Türk Telekom 50 milyon dolar, Vodafone 61 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Bu paket için üç şirket de sözlü teklif verdi. Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 61 milyon dolarla başlandı.

Söz konusu paket için sözlü teklif süreci 23 tur sürerken bu pakete 187 milyon dolarla en yüksek teklifi veren şirket Turkcell oldu.

Daha sonra B5 paketi için kapalı teklif verme aşamasına geçildi.

Söz konusu B5 paketi için üç şirket de 50'şer milyon dolar kapalı teklif verdi.

Bu paket için üç şirket de sözlü teklife katılım sağladı. Vodafone 22'nci turda, Türk Telekom da 24'üncü turda çekildi. Turkcell ise 186 milyon dolarla 25'inci turda bu paket için en yüksek teklifi veren şirket oldu.

B6 paketi için de üç katılımcı şirket de 50'şer milyon dolar kapalı teklif sundu ve sözlü teklif sürecine katıldı.

Vodafone 25'inci turda teklifini artırmadı. Söz konusu paket için sözlü teklif süreci 29 tur sürerken Turkcell 208 milyon dolarla en yüksek teklifi sundu.

Türk Telekom'dan B7 ve B8 paketlerine en yüksek teklif

İhalede B7 paketine ilişkin tekliflerin alınması aşamasına gelindi.

İhalenin bu sürecinde Turkcell'in kapalı teklifi, 3,5 GHz bandında toplam 140 MHz'lik bant genişliğine ulaşması nedeniyle açılmadı.

Türk Telekom ve Vodafone B7 paketi için 50'şer milyon dolar kapalı teklif verdi.

Vodafone 210 milyon dolarla 41'inci turda çekilirken söz konusu paket, 212 milyon dolarla 42'nci turda Türk Telekom'da kaldı.

B8 paketi için de Türk Telekom ve Vodafone 50'şer milyon dolarlık kapalı tekliflerde bulundu.

Sözlü teklif sürecinde B8 paketi için en yüksek teklifi 248 milyon dolarla Türk Telekom sundu.

3,5 GHz'de frekans aralıkları belirlendi

Böylece 3,5 GHz frekansında Turkcell, B1, B4, B5 ve B6 paketlerini kazanırken toplam bant genişliği 140 MHz'ye ulaştı.

Türk Telekom, B2, B7 ve B8 paketleriyle 120 MHz, Vodafone da B3 paketiyle 80 MHz bant genişliğini elde etti.

Frekans aralıkları olarak ise 3460-3580 MHz Türk Telekom'un, 3580-3660 MHz Vodafone'un ve 3660-3800 MHz Turkcell'in oldu.

Bu tekliflerle, 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

BTK'de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi, tüm frekans bantlarına ilişkin paketlerin satış sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi.

BTK Başkanı Karagözoğlu: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onaylaması akabinde ihale kararı kesinleşecektir

BTK Başkanı Karagözoğlu, ihaleye ilişkin değerlendirmesinde, 700 MHz bandındaki 60 MHz'lik frekans bandını içeren A1, A2, A3 paketlerinin asgari değerinin 1 milyar 275 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin 1 milyar 280 milyon dolar olduğunu söyledi.

3.5 GHz bandındaki toplam 340 MHz frekans bandını içeren B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 paketlerinin asgari değerinin 850 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin ise 1 milyar 665 milyon dolar olduğunu bildiren Karagözoğlu, "İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar iken ihale sonucunda oluşan bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar olmuştur." dedi.

Karagözoğlu, mobil şebeke işletmecilerinin her üçünün de ihaleye katıldığını aktararak, "İhalede belirli frekans paketlerini kazandıkları için mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilmeleri için 2029 yılından itibaren her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacaklar. İhale Komisyonu kararımızı, ihale yetkilisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna sunacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onaylaması akabinde ihale kararı kesinleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin yapıldığı salona canlı bağlantıyla hitap etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihalenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden canlı olarak ihale salonuna bağlandı.

5G ihalesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, "Beklenen bir süreçti. 5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak. Kamuya da ciddi şekilde katkı vermiş olacak." diye konuştu.

Uraloğlu, ihale sürecini yöneten ekibe teşekkür ederek, "Gerek ihale dokümanının hazırlanması gerekse de tekliflerin verilmesi noktasında üç operatörümüzü defalarca dinledik, onların görüşlerinden yararlandık, tekliflerini aldık, kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "5G ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolarlık sonuç elde ettik, beklediğimiz rakamın üzerine de çıktık, başarılı bir ihale oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan operatörlere teşekkür

Öte yandan Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalesinin bugün gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Ülkemizin adeta dijital egemenliğini pekiştiren tarih bir adım oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık dijital çağın eşiğinde bekleyen değil, o çağı kendi elleriyle başlatan ülke olduğunu söyledi.

Bu ihaleyle, büyük medeniyet yolculuğunda yepyeni dönemin kapısını araladıklarını işaret eden Sayan, "Tamamlanan 5G Yetkilendirme İhalesi, bir frekans paylaşımı olmasının ötesinde, ülkemizin adeta dijital egemenliğini, ekonomik bağımsızlığını ve milli kudretini pekiştiren tarih bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Sayan, 5G'nin sunduğu yüksek hızın, düşük gecikmenin, geniş bağlantı kapasitesinin ve enerji verimliliğinin sadece altyapıyı değil, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayisini, bilimini ve stratejik kapasitesini de çok daha öteye taşıyacağını vurguladı.

"11 ayrı frekans paketini ihaleye sunduk"

Resmi Gazete'de 16 Ağustos'ta yayımlanan kararla, 700 MHz ve 3.5 GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandını işletmecilerin kullanımına açtıklarını bildiren Sayan, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bandında, 11 ayrı frekans paketini de ihaleye sunduklarını aktardı.

Sayan, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 5 frekans paketine 1 milyar 224 milyon dolar, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 4 frekans paketine 1 milyar 94 milyon dolar, Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin 2 frekans paketine 627 milyon dolar teklif verdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Toplam 11 frekans paketi, 2 milyar 945 milyon dolar artı KDV'ye satıldı. İhale bedeli, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Frekans paketlerinin dağılımı sonucunda, işletmecilerimize tahsis edilen toplam frekans bandı miktarı yüzde 72,8 oranında arttı. 1 Nisan 2026 itibarıyla, ülke genelinde 5G hizmeti başlayacak. Vatandaşlarımız, mevcut tarifelerinde hiçbir değişiklik olmadan, 5G teknolojisinin nimetlerinden yararlanacak. İşletmecilerimiz, 2029-2042 yılları arasında gelirlerinin yüzde 5'ini, her yıl altyapı yatırımlarına yönlendirecekler ve 31 Aralık 2042'ye kadar yetkilendirilecek."

Kırmızı çizgilerinin, yerli ve milli üretim olduğunun altını çizerek Sayan, 4.5G döneminde yüzde 45 olan yerli ürün kullanımını, 5G döneminde yüzde 60'a kadar çıkardıklarını kaydetti.

"İhalede yerliliğin yanına 'millilik' diye bir kavram koyduk"

Sayan, açıklamasının ardından, alanda bulunan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Şu andan itibaren, operatörlerin yapacağı kampanyalarla yeni satılan telefonların hemen hemen hepsinin, 5G'ye uyumlu olmasını istediklerini belirten Sayan, "Yatırım yükümlülüğünü, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde, operatörlerimizin ticari gereksinimleriyle birlikte uyacak şekilde belirledik. Başta otoyollar, akıllı ulaşım sistemleri olmak üzere, çok kısa sürede de kapsama yükümlülüklerini ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, yerli ne varsa şebekelerde kullanılacağına dikkati çekerek, "Biz 4,5G'ye yerlilik zorunluluğu koyduğumuz zaman, oran yüzde 1 bile değildi. Yalnız şunu da görüyoruz, yerlilik diye montaj yapılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu yüzden, bu ihaleye yerliliğin yanına, 'millilik' diye bir kavram koyduk." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sayan, operatör yetkilileriyle birlikte, üzerinde "5G" yazılı pastayı kesti.

Üç iletişim operatörünün üst yöneticisi 5G ihalesini değerlendirdi

İhalenin ardından değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, ihalenin hayırlı olmasının dileyerek, 5G'ye giden yolda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Koç, Turkcell olarak müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için gerekli frekansları ihaleyle kazandıklarını aktararak, 5G'de en yüksek frekans bandını Turkcell'in aldığına dikkati çekti.

Rakipleriyle makası açtıklarına işaret eden Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ihalede sadece kazananın Turkcell olmadığını, tüm Türkiye'nin kazandığını söylüyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da 5G frekans ihalesiyle birlikte Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerini belirtti.

İhalenin, Türkiye'deki teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığının çok açık bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Önal, 5G'nin hem bireylerin hem de kurumların hayatına radikal değişiklikler getireceğini bildirdi.

Önal, 5G'nin sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikmeyle bireylerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak. Endüstrilerin gelişmesinde çok önemli rol oynayacak, verimlilik artacak. Sağlık, eğitim, enerji, lojistik, spor, sanat gibi birçok alanda farklı deneyimler yaşanacak. 5G teknolojisi, Türkiye'nin dijital ekonomisini de dönüştürecek. Sanayiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar her alanda verimliliği artıracak. Bugün de 5G ihalesinde ülkemizin ekonomisine 1 milyar doların üstünde katkı sağlamış oluyoruz. Bundan sonra müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımıza son hızla devam edeceğiz."

"5G'yi 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilere yansıtacağız"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy da bugün Türkiye'nin dijital dönüşümde tarihi bir ana şahitlik ettiklerine işaret ederek, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve en geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 megahertz bandının eşit olarak dağılmasını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Stratejik bantlardaki güçlü pozisyonlarını koruduklarını bildiren Aksoy, Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesine sahip olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Aksoy, "5G teknolojisinin gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimlerine 1 Nisan 2026 itibarıyla yansıtacağız." dedi.

Aksoy, 5G'ye 5 yıldır yoğun şekilde hazırlandıklarını ve dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip tek operatör olarak bu deneyimlerini Türkiye'ye getireceklerini vurgulayarak, 5G için bugün itibarıyla kampanyaya başlayacaklarını ve 5 gün boyunca tüm müşterilerinin bu kampanyaya davetli olacağını kaydetti.

Turkcell, ihalede 160 MHz ile en yüksek frekans bandının sahibi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğu için büyük önem taşıyan 5G yetkilendirme ihalesi Ankara'da gerçekleştirildi.

Turkcell 5G ihalesi kapsamında, A1 soyut paketini 429 milyon dolar, B1 soyut paketini 214 milyon dolar, B4 soyut paketini 187 milyon dolar, B5 soyut paketini 186 milyon dolar, B6 soyut paketini ise 208 milyon dolar bedelle satın aldı.

Böylece Turkcell ihale kapsamında teknik olarak satın alabileceği paketlerin tamamı olan 5 ayrı frekans paketine, 1 milyar 224 milyon dolar lisans ödemesi tutarı karşılığında sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve operatörü olarak Türkiye'nin dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açtıklarını aktaran Koç, "5G ihalesinde en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi sağlayan frekans bantlarını almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 5G sadece daha yüksek hızlar değil, gecikmenin minimuma indiği, milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı ve yepyeni iş modellerinin mümkün hale geldiği yeni bir çağ demek." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de bu yeni çağda Türkiye'nin dönüşümüne liderlik edeceklerini vurgulayan Koç, 5G'de sahip oldukları 700 MHz frekans bandıyla Türkiye'nin dört bir yanında en geniş kapsamayı sağlayacaklarını kaydetti.

"5G ile başarı hikayesini hep birlikte yazacağız"

Turkcell Genel Müdürü Koç, 3.5 GHz frekans bandında aldıkları 140 MHz kapasiteyle de Türkiye için mobilde 1000 megabit ve daha üstü hızları gerçek hale getireceklerinin altını çizerek, hala 234,4 MHz olan toplam kapasitelerini, aldıkları frekans bantlarıyla 394,4 MHz'e yükselttiklerini aktardı.

Bu sayede en çok frekans bandı elinde olan operatörün yine Turkcell olacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. 30 yılı aşkın birikimimiz, güçlü altyapımız ve yapay zeka destekli ağlarımızla geçmişte olduğu gibi 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz. Ülkemizi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacağız. Bu vesileyle süreçteki destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, BTK'ya ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum.

Ülkemiz için 5G ihalesi hayırlı olsun. Teknocan kampanyamızda da söylediğimiz gibi, güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız, gelişmiş teknolojimiz ve gerçek deneyimimizle biz 5G'ye hazırız. Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin dijital geleceğini biz şekillendirdik, şimdi 5G dönemine de aynı kararlılıkla giriyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Türkiye'nin 5G ile başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Kazanan Türkiye olacak."

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmenin heyecanını yaşıyoruz"

Koç, 1 Nisan 2026'dan itibaren hayata girecek 5G'de de liderliği sürdürdüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"5G ihalesi ülkemiz için tarihi bir eşiği simgeliyor. 5G ihalesinde en hızlı, en güçlü ve en kapsamlı hizmeti sunmak için gerekli frekans bantlarını alarak bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli aktörü olduk. Lider operatör kimliğimizi perçinledik. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesi, gelişmesi ve dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türk Telekom 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi tamamlandı.

Açıklamada ihaleye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Önal, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adımın atıldığı tarihi bir günde olunduğunu vurgulayarak, 5G frekans ihalesinin, ülkenin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu aktardı.

Bu sürece uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla hazırlandıklarını kaydeden Önal, 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Önal, AR-GE çalışmalarından 5G denemelerine ve saha testlerine kadar birçok alanda yatırımlarını bu strateji doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlattı.

İletişimin her döneminde olduğu gibi, 5G çağının da öncüsü olduklarını kaydeden Önal, "Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, uzaktan ilk ameliyat, otonom traktör, canlı ilk 5G maç yayını, ilk hologram basın toplantısı gibi sektörde hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle de bunu kanıtladık." ifadesini kullandı.

Önal, yıllardır yaptıkları fiber yatırımların bugün 5G'nin en güçlü temelini oluşturduğunun altını çizerek, "Yaygın fiber altyapımız, 5G'nin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde hayata geçmesi için kritik öneme sahip. Bugün, 515 bin kilometrelik fiber ağımız, yüzde 55'i fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız, mobildeki üstün performansımız, teknoloji birikimimiz ve yenilikçi uygulamalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz." değerlendirmelerinde bulundu.

"5G'ye geçiş sürecinde en ön safta yer alacağız"

Türk Telekom CEO'su Önal, 5G'nin, sadece bağlantı hızını artıran bir teknoloji olmadığına işaret ederek, bunun sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata kadar tüm alanlarda verimlilik, hız ve güvenlik adına, sınırları yeniden tanımlayan, yenilikçi çözümleri mümkün kılan bir dönüşüm anlamına geldiğini anlattı.

Bu dönüşümün merkezinde Türk Telekom'un olduğuna değinen Önal, bunu bir milli sorumluluk olarak gördüklerini ve bu konuda üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

BTK pazar verilerine göre, 2024 itibarıyla son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olduklarını ifade eden Önal, 4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldıkları frekanslar ve sonrasında izledikleri müşteri deneyimine dayalı stratejiyle mobilde sektörün oyun kurucusu konumuna geldiklerini vurguladı.

Önal, Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında 2024 itibarıyla son 3 yıldır en çok tercih edilen operatör olduklarını aktararak, son on 2 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla hem kendi tarihlerinin hem de sektörün en yüksek artışını kaydettiklerini anlattı.

5G vizyonlarını sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlamadıklarına dikkati çeken Önal, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli bir 5G ekosistemi kurmak ve geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ve Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarıyla yerli ekosistemin taşıyıcısı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Önal, 4.5G ihalesinde abone başına en fazla bant genişliğini alan operatör olduklarını vurgulayarak, 5G sinyalinin verilmesinden itibaren bireyselden kurumsala tüm abonelerine en iyi müşteri deneyimini sunarak Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde en ön safta yer alacaklarını belirtti.

"Bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz"

Bugüne kadar yaptıkları her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Önal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımızla dijital dönüşümün öncüsü olduk. 2050'ye kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz.

Kamu yararını her zaman önceliklendirerek, ülkemizin dijital geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 5G'yi tarımdan sanayiye Türkiye'nin her köşesine, hayatın her alanına taşıyacak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz. İhale, frekans ve frekans bedellerinde yaklaşımımız kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekilleniyor. 1 Nisan 2026 tarihindeki ilk sinyale kadar da farklı alanlarda hayata geçireceğimiz uygulamalarımızla 5G'nin dönüştürücü gücünü Türkiye'ye göstermeye devam edeceğiz."

Vodafone 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BTK'de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi tamamlandı.

İhalede toplam 627 milyon dolar ödeyen Vodafone, 700 MHz'de 2*10 MHz ve 3.5 GHz'de ise 80 MHz'nin sahibi oldu.

Söz konusu yatırımla şirket, Türkiye'ye 2025'te yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G yetkilendirme ihalesini Türkiye'nin dijital tarihinde dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Aksoy, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmenin kendilerini memnun ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"3.5GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek stratejik bantlarda güçlü pozisyonumuzu korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bant genişliğiyle birlikte Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların yüzde 75'i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı."

Güçlü 5G şebekesi için ihtiyaçları olan frekansları aldıklarına işaret eden Aksoy, 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını, müşterilerin deneyimine yansıtacaklarını belirtti.

"5G için 5 yıldır yoğun biçimde hazırlanıyoruz"

Deneyimlerine ve iş planlarına dayalı miktarda frekansı elde ederek hedefledikleri pozisyona ulaştıklarına dikkati çeken Aksoy, "3.5 GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek, 5G hız ve kapasitesini sağlayacağız. Müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, sahada kurdukları tüm ekipmanların 5G'ye hazır ve uygun durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un Şubat-Mart 2025'te yaptığı araştırmada, Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G'nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz."

Türkiye'ye 5G'yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Aksoy, "Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Aksoy, 5G uyumlu altyapılarında 5G yetkilendirme çerçevesi doğrultusundaki hazırlıklara son şeklini vereceklerini anlatarak, 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilere en kaliteli hizmeti sunacaklarını kaydetti.