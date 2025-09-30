Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek. Yıl sonu başlayacak projede sayesinde bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK

TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.