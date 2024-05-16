Garanti BBVA, 76 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen bankalardan biridir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorularını yanıtlamak için çeşitli ile

444 0 333 numarası üzerinden yapılan telefon görüşmeleri, sesli yönlendirme özellikleriyle desteklenmektedir. Bu sayede müşteriler banka ve kredi işlemleri hakkında bilgi alabilir, kredi kartı değişimi, banka kartı şifre değiştirme gibi işlemleri telefon üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca bankanın sunduğu kampanyalar, avantajlar ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Bankanın müşteri hizmetleri numarası

Kredi kartı borçları hakkında bilgi almak veya ödeme işlemleriyle ilgili yardım talebi.

Bankanın sunduğu yeni kampanyalar ve kazanç fırsatları hakkında bilgi almak.

Borç hatırlatma ve ödeme planı düzenlemesi yapmak.

Dönem içi işlemlerle ilgili bilgi almak veya işlemler yürütülür.

Şifre işlemlerini (kredi kartı veya banka kartı) desteklemek için talep etmek.

Garanti BBVA'nın müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 333, bankanın satış ayrıcalıkları ve hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla aramalarda bulunmaktadır. Müşteriler, bankacılık alışverişlerinde mağazaya gitmeden telefon üzerinden kolayca halledilebilir ve bankanın sunduğu avantajlardan yararlanabilirler.

Garanti BBVA müşteri hizmetleri, 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Mobil hatlar ve sabit hatlar üzerinden arama yapılabilir. Sesli yönlendirme özelliği veya operatör aracılığıyla gerçekleştirilmesi kolayca yönetilmeleri sağlanır.

Bankacılık işlemlerini daha hızlı ve etkili bir iletişim için Garanti BBVA müşteri hizmetleri numarasını olan 444 0 333'ü kullanabilirsiniz.