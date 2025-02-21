Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 4. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçüm yüzde 16,5 azaldı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı 4. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare (m²) iken; bunun 28,4 milyon m²'si konut, 12,1 milyon m²'si konut dışı ve 11,9 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

VAN’DAKİ DURUM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce açıklanan rapora göre 2024 yılı Ekim-Aralık döneminde Van’da 218 binaya yapı ruhsatı izni verildi.

2024 yılının 4. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bu yapılarda toplam 2 bin 676 daire bulunuyor. Yapı izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 505 bin 784 m² alanı kaplıyor.

Van’da, 505 bin 784 m² kaplayan toplam kullanım alanının, 289 bin 559 m²’si konut kullanım alanı, 114 bin 796 m²’si konut dışı kullanım alanı ve 119 bin 335 m²’si ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

2024 yılı Ekim-Aralık döneminde Van’da 218 binaya da yapı kullanma izni (iskan) verildi. Önceki dönemlerde yapılmış yapının ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun biçimde yapıldığını gösteren, yapı kullanma izninin verildiği 218 binada bulunan daire sayısı 2 bin 85 oldu.

Van’da bu dönemde kullanma izni verilen alanın yüzölçümü 415 bin 704 m² olarak gerçekleşti.

415 bin 704 m²’lik alanın, 252 bin 637 m²’si konut kullanım alanı, 66 bin 728 m²’si konut dışı kullanım alanı, 96 bin 339 m²’si ise ortak kullanım alanı olarak açıklandı.