36. Ulusal Kimya Kongresi (UKK2025), Türkiye Kimya Derneği’nin öncülüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 31 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihlerinde Van’da düzenlenecek.

Türkiye Kimya Derneği tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan 36. Ulusal Kimya Kongresi, bilim dünyasını Van’da bir araya getirecek.

Dört gün sürecek kongrenin ilk üç günü, alanında uzman davetli konuşmacılar ve katılımcıların güncel çalışmalarını sözlü ve poster sunumlarla paylaşacağı bilimsel oturumlara ayrılacak. Kongre, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve öğrencileri buluşturarak yeni iş birliği fırsatları ve bilimsel çalışmalar yaratmayı amaçlıyor.

Etkinliğin son günü ise katılımcılar için zengin bir sosyal program sunulacak. Van Gölü kıyısında yer alan ve Urartular, Asurlular, Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Van, kongre süresince katılımcılara kültürel bir deneyim de sunacak.