TFF Disiplin Kurulu, yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya yaptığı sevkler şöyle:
"1-Üst Klasman Gözlemcisi Aytekin Durmaz’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2-Üst Klasman Gözlemcisi Baki Tuncay Akkın’ ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3-Üst Klasman Gözlemcisi Mücahit Tatar’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4-Üst Klasman Gözlemcisi Sabit Hacıömeroğlu’ nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5-Üst Klasman Gözlemcisi Yılmaz Kalk’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
6-Klasman Gözlemcisi Ahmet Tepe’nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
7-Klasman Gözlemcisi Ahmet Eşref Sarı’nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
8-Klasman Gözlemcisi Atıf Eynallı’nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
9-Klasman Gözlemcisi Aykut Demiran’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
10-Klasman Gözlemcisi Baki Yiğit’in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
11-Klasman Gözlemcisi Barış Yüksektepe’nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
12-Klasman Gözlemcisi Can Köse’nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
13-Klasman Gözlemcisi Düzgün Murat Zincidi’nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
14-Klasman Gözlemcisi Faruk Utku Yılmaz’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
15-Klasman Gözlemcisi Hakan Akmısır’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
16-Klasman Gözlemcisi Hasan Hüseyin Yıldırım’ ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
17-Klasman Gözlemcisi İlker Karaciğer’in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
18-Klasman Gözlemcisi İlker Güneş’in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
19-Klasman Gözlemcisi Kaan Akın Öz’ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
20-Klasman Gözlemcisi Kerem Yükünç’ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
21-Klasman Gözlemcisi Koray Tan’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
22-Klasman Gözlemcisi Levent Aktan’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
23-Klasman Gözlemcisi Mehmet Çevirgen’in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
24-Klasman Gözlemcisi Metin Cebeci’nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
25-Klasman Gözlemcisi Murat Yenice’nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
26-Klasman Gözlemcisi Mustafa Bıçakcı’nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
27-Klasman Gözlemcisi Mustafa Kaygısız’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
28-Klasman Gözlemcisi Özmen Atalay’ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
29-Klasman Gözlemcisi Turan Merdin’in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
30-Klasman Gözlemcisi Yusuf Yaratıcı’nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."