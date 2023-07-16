Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Belen'deki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı söz konusu paylaşımında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin aralıksız şekilde sürdüğünü açıkladı.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğukoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

ADANA VE ANTALYA'DA YANGIN

Saatler önce ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde ve Adana'da orman yangını çıkmış olay yerine sevk edilen ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

Manavgat'ta havadan 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilen yangın, 2 saat sonra söndürülmüş ve yaklaşık 1,5 hektar alan zarar görmüştü.AA