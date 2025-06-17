Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 20 ülke, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, iki ülke arasındaki gerilimin bölge güvenliği için vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılarak İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin durdurulması talep edildi.

Bölgedeki gerilim artmasından endişe duyduklarını ifade eden 20 ülke, tüm tarafları anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmeye çağırdı. Ortak bildiri; Türkiye, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Mısır, Sudan, Cezayir, Komorlar, Cibuti, Somali, Libya, Moritanya, Pakistan, Çad ve Brunei dışişleri bakanları tarafından yayımlandı.