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Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni maaşlar, yeni zamlar ve yeni düzenlemeler gündemdeki konuların başında geliyor. 2023 yılı özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiralarının konuşulduğu bir yıl olarak geride kalırken, yeni yıldan beklentiler arasında konut ve kira sorununun çözümü geliyor.

Vatandaşlar "2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; 1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti.

Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar bir dizi şartı yerine getirmek zorunda.

TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYI GEREKİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; dairesini günlük kiraya vermek isteyenler artık izin belgesi almak zorunda. Bu izin belgesini alabilmek içinse tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Eğer kat maliklerinden bir kişinin bile onayı olmazsa, kiralama için izin belgesi almak mümkün değil.

İZİN BELGESİ BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN

Söz konusu izinleri alan vatandaşlar, e devlet üzerinden izin belgesi için başvuruda bulunabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de bu izni vermeden önce, konutu gelip inceleyecek.

KONUTUN GİRİŞİNE ASILACAK

Söz konusu daire kiralama için uygunsa bu izin bir plaketle verilecek. Konutun girişine Bakanlığın vereceği bu plaket asılacak.

12 KİŞİ SINIRI

Kiralanan bir evde en fazla 12 kişi kalabilecek. 3 yaşından küçük çocukların sayısı esas alınmayacak.

Binada en az 5 dairesi olanlar, günlük kiraya verebilmek için iş yeri ruhsatı almak zorunda.

KRİTİK SINIR 100 GÜN! 1 MİLYON CEZASI VAR

Evini 100 günden kısa kiralayan herkes söz konusu kurallara uymak zorunda. Evini 100 günden daha uzun bir süre için kiralayanlar ise uygulamanın dışında kalacak ama takip edilecek. Aynı konut 1 yılda 100 günden uzun süreli kiraya verilirse sorumlusuna 1 milyon TL ceza kesilecek.

AĞIR YAPTIRIMLARI VAR

İzin belgesi olmadan evini kiralayanları ise ağır yaptırımlar bekliyor. Evini izinsiz günlük kiralayanlanlara 100 bin TL ceza kesilecek.

Cezayı ödeyip, 15 gün içinde izin almayıp, evini kiraya vermeye devam edene ise 500 bin TL daha ceza kesilecek.

Verilen iki cezaya rağmen izinsiz kiralama yapana 1 milyon TL'ye kadar yeni ceza kesilecek.