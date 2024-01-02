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Yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir gündem bekliyor. 16 Ocak'a kadar çalışmalarına ara verilen Genel Kurul’un ilk gündem maddesi yine ekonomi olacak. Bu kapsamda ekonomiyle ilgili bir torba teklif gelecek.

6 AYLIK ENFLASYON YARIN 10.00’DA BELLİ OLACAK

6 aylık enflasyon rakamları oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için yarın kritik gün. TÜİK’in yarın saat 10.00’da Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonlarca emekli refah payı olmadan Ocak zammını öğrenecek.

Aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu. Rakamların bu şekilde gelmesi ile 37,92’lik zam emeklinin cebine kesin olarak girecek.

EMEKLİYE REFAH PAYINDA MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK

Aynı anda refah payı olmadan memur zammı oranı da belli olacak. Memur enflasyon farkı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 50 seviyesinde gelmesi beklenen memur maaşı zammı emekli maaşı için referans olacak. Emekli kök maaş zammı bu durumda 12 puanlık refah payı ile yüzde 50 seviyesine getirilebilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ancak refah payı için önce bir bütçe çalışması yapılacak. Ardından en düşük emekli maaşı için gözler bir kez daha Meclis’e çevrilecek. 16 Ocak’a kadar çalışmalarına ara veren Meclis, emekli taban maaş ve emekli kök aylık zammı için mesaisine başlayacak. Resen belirlenen taban aylıklar için kanun teklifi Meclis'in onayına sunulacak. En düşük emekli maaşı için 10.000 ila 11.500 TL rakamları masada bulunuyor.

AK PARTİ’DEN EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Parti gruplarının bir yasa teklifi verilmediği için şu anda bir çalışmaya başlanmadığı ifade edilirken konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, “Bu konuları değerlendiriyoruz.

Hükümetimiz zaten bu konuda gerekli her türlü adımları atıyor. Bir taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bey bu konuları çalışıyor. Bu konularla ilgili söz söyleme yetkim yok. Konularla ilgili detaylı bilgim var ama bakanımız bizzat kendisi açıklayacak. Bu konularla ilgili detaylı çalışma devam ediyor” dedi.

REFAH PAYI VE KÖK MAAŞ İÇİN TAKVİM

• En düşük emekli maaşı için kanun teklifi hazırlanacak

• Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

• Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

• Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

• Refah payı da benzer şekilde Meclis sürecine tabi tutulacak.