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Kış aylarının gelmesiyle birlikte en çok konuşulan olaylarından biri otobüs kazaları...

Son dönemde yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi.

Olayın adresi bu kez Malatya.

Yolcu otobüsü devrildi

Akçadağ Develi Mahallesi'nde, İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.