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Van’daki hastanelerin acilinde yaşanan yoğunluk yaşanıyor. Son günlerde artan yoğunluğun ardından “salgın mı var?” sorusu sorulurken, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, endişelenecek bir durumun olmadığını ve mevsimsel gribal enfeksiyonlara bağlı dönemsel bir artış olduğunu açıkladı.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sarıkaya, hastanelerindeki acil serviste yaşanan yoğunluğu da, acil poliklinik sayısını arttırarak çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, şu açıklamayı yaptı; “Endişelenecek bir durum söz konusu değil.. Mevsimsel gribal enfeksiyonlara bağlı acillerimize başvurularda oluşan artışa yönelik acil poliklinik sayımız arttırılarak başvurular karşılanmıştır. Yoğun bir emek gösteren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim.”