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Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vangölü Aktivistleri Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile öğrencilere Van Gölü, çevre bilinci, doğa vb. konularda eğitimler verilecek. Bu sayede öğrencilere çevre koruma ve sürdürülebilirlik bilincinin aşılanması amaçlanıyor.

İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında, okullarda eğitmenler tarafından Van Gölü farkındalık eğitimleri verilecek. Bu sayede Van Gölü'nün ve havzasının korunması noktasında bilinç oluşturulacak.

Eğitimlerle, Van Gölü'nün ekosistemine ve çevresel değerlerine duyarlılığın arttırılması, doğal kaynaklara, doğa koruma bilincine, atık yönetimine ve sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat etmeleri sağlanacak. Ayrıca, öğrencilerin doğa ve çevre konularında farkındalık kazanmaları ve bu konularda aktif rol almaları teşvik edilecek.