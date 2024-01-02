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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’na şarj aletlerinin elektronik cihazların hepsinde tek tip şekilde üretilmesine ilişkin yasa tasarısı sunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu tasarı, 2024 itibarıyla üye devletler tarafından uygulanacak.

Tüm elektronik aletlerde tek tip şarj

'Ortak şarj' gereklilikleri, 2024 itibarıyla tüm cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, video oyun konsolları, e-okuyucular, kulaklıklar, klavyeler, fareler ve taşınabilir navigasyon sistemleri için geçerli olacak.

2026 yılında ise dizüstü bilgisayarlar da bu tasarıya dahil edilecek.

Bu kapsamda, USB-C ortak bağlantı noktası olacak ve tüm elektronik aletler bu standardı kullanmak zorunda kalacak.

Bu, tüketicilerin cihaz markası ne olursa olsun cihazlarını herhangi bir USB-C şarj kablosuyla şarj etmelerine olanak tanıyacak.

Komisyon, ‘ortak şarj’ sistemi ile ilgili, daha çevreci bir ortam sağlayacağını ve tüketicileri yeni bir elektronik cihaz alırken ekstra yeni bir şarj aleti almama noktasında rahatlatacağını ifade etti.

Açıklamada, bu uygulamanın yıllık elektronik atık miktarını 980 ton azaltacağı belirtildi.