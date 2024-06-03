2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında öğrenciler, aldıkları net sayısına göre puanlarını hesaplamaya başladı. 2024 LGS A-B-C-D kitapçıklarını inceleyen öğrenciler, kaç netin kaç puana denk geldiğini merak ediyor. Özellikle 55 net kaç puan yapar sorusu sıklıkla araştırılıyor. İşte LGS puan hesaplayıcı ile ilgili tüm detaylar...

LGS Puan Hesaplama 2024: Her Soru Kaç Puan Değerinde? Net Sayınıza Göre Puanınızı Nasıl Hesaplarsınız?

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) her bir öğrencinin puanı tek bir puan türünde hesaplanıyor. Sözel ve sayısal alanlardaki alt testlerde doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenerek ham puan hesaplanıyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunan ham puanlar, her testin ortalaması ve standart sapmasıyla değerlendiriliyor. Merkezi Sınav Kurulu'nun hata tespit ettiği sorular ise iptal edilmiyor.

LGS Her Soru Kaç Puan Değerinde? 2024 LGS Net Sayısına Göre Puan Hesaplama Yöntemleri ve Örnekler!

LGS'de her yanlış, doğru cevaplardan üçte birini götürüyor. 55 netin puan karşılığı hesaplanırken, Türkçe'deki 20 sorudan 13 net, Matematik'ten 8 net, Fen Bilimleri'nden 10 net, T.C. İnkılap Tarihi'nden 8 net, Din Kültürü'nden 8 net ve İngilizce'den 8 net yapılması halinde 366 puana ulaşılabiliyor. Bu hesaplama yöntemiyle öğrenciler tahmini puanlarını belirleyerek sonuç gününe hazırlanıyorlar.