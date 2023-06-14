2023 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler sezonunun şampiyonu 13 Haziran Salı gecesi netleşti. Nefise ve Özgür oylamaya çıktı, sonuca göre bir isim hem kupayı kaldırıyor hem de büyük ödülün kazananı oluyor.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2023 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler sezonunun şampiyonu 13 Haziran Salı gecesi netleşti. Nefise ve Özgür SMS oylamasına çıktı ve 2023 yılı kazananı belli oldu.

Survivor 2023'te SMS oyunu kazanıp şampiyon olan isim Nefise oldu.

2024 SURVİVOR NASIL OLACAK?

2024'te yapılacak Survivor'ın konseptini açıklayan Acun Ilıcalı, seneye SMS oylaması olmayacağını, All Star konsepti olacağını açıkladı.

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