Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Geçtiğimiz sene 9’uncusu gerçekleşen Ar – Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Zirvesi’nde Kuluçka Faaliyetine göre 99 teknopark içinde en başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) kategorisinde 3’üncülük ödülü alan Van Teknokent, ihracat alanında da 7 milyon dolarlık ihracat ile büyük bir başarı elde etti.

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, wanhaber’e özel yaptığı açıklamada, yurtdışından temsilciliklerinin olduğunu aktararak şunları söyledi, “Urmiye Üniversitesi’nde temsilciliğimiz var, ortak çalışmalarımız var. Oradaki İran vatandaşlarının özellikle bulmuş oldukları buluşları Van’da üretip ya da Van’da bir prototip haline getirip aslında yerlileştirme yapmak istiyoruz, buradan da yurtdışına ihracat etmeye çalışıyoruz.”

Van Teknokent’in bünyesinde firma doluluk oranının yüzde yüzü bulduğunu belirten Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, başvuruları karşılamak için ek binalar açtıklarını ifade etti.

“50 FİRMAMIZ VAR”

Doğu Anadolu Bölgesi’nden çıkan bir teknoparkın büyük devlerle yarışta olmasının gurur kaynağı olduğunu aktaran Yetkin, “Teknokent’te yüzde yüz doluluk oranı var ve biz kullanılmayan yerleri ofis olarak değerlendirmeye çalışıyoruz.

Toplamda 50’ye yakın firmamız var. Geçtiğimiz aylarda 99 teknopark içinde değerlendirmeye alınan 70 teknopark vardı ve biz 16’ncı sırada yer alan bir teknoparktık. Sıralamada aslında büyük devlerle yarışıyorduk, Doğu Anadolu Bölgesi’nden böyle bir başarının elde edilmesi çok büyük bir gurur bizler için” ifadelerine yer verdi.

“VAN TEKNOKENT’TE DEVAM EDEN 51 PROJEMİZ VAR”

Van Teknokent’in toplam 170 projeyi kabul ettiğini ve devam etmekte olan 51 projenin olduğunu belirten Yetkin, 2022 yılında Van Teknokent cirosunun 276 milyon 954 bin lira olduğunu söyledi.

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, “Kuluçkada da yine 70 teknopark içinde 3’üncü olduk bu da ayrı bir başarı bizim için. Teknopark kurulduğundan beridir 170 proje geçmiş ve şu an hali hazırda devam eden 51 projemiz var. 2022 yılında ciromuz 276 milyon 954 bin lira, 2022 ihracatımız 7 milyon dolar. Van’ın gelişimine katkı sağlıyor olmak bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci