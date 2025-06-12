Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, TÖMER, VANYAŞAD ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilciliği iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Van Yerel Kitap Fuarı, bugün Van Kent Meydanı’nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar, 14 Haziran Cumartesi gününe kadar açık olacak.

“Okumak Keşfetmektir” vurgusuyla düzenlenen etkinlikte şairler, yazarlar ve akademisyenlerle söyleşilerin gerçekleştirilmesi planlanırken, aynı zamanda imza günleri de düzenlenecek. Yerel yazarların eserlerine erişim fırsatını da sunan fuar, her yaştan kitapseveri bir araya getirdi.

TÜRKMENOĞLU: ŞEHRİMİZLE GURUR DUYUYORUM

Fuarın açılış konuşmasını yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Bir Vanlı olarak şehrimizle gurur duyuyorum. Van, turizmde, ekonomide, tarımda, altyapı ve üstyapıda önemli gelişmeler kaydediyor. Kültürel etkinliklerimiz zengin, ancak kitap konusu bu kent için gerçekten çok kritik ve değerli. Bu kadim şehrin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip ve her biri farklı bir hikaye barındırıyor.” dedi.

“VAN’IN ULUSLARARASI ALANDA TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLARIZ”

Hikayelerin kitaplara dönüşmesiyle beraber, senaryolara da hayat verebileceğini aktaran Türkmenoğlu, “Bu hikayeler kitaplara dönüşürse, senaryolara hayat verebilir. Eğer şehirde 4-5 güçlü senaryo üretirsek, Van’ın uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlarız. İnsanlar duygularını bazen mikrofonla ifade eder, ama şairler ve yazarlar tüm hislerini kalemle, kitapla dile getirir. Sanat alanında uzmanlaşmış sanatçılara bakın; hepsi duygusal, naif ve zeki insanlardır. Kimisi duygularını resimle, kimisi ahşap oymacılığıyla, kimisi de kitaplarla ifade eder. Geçen yıl fuarda 50’den fazla şair ve yazarımız vardı, bu yıl ise bu sayı 100’e yaklaştı. Allah sayınızı artırsın." şeklinde konuştu.

3 gün boyunca kitapseverleri bir araya getirecek olan organizasyona dair açıklamalarda bulunan Van Yazar ve Şairler Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Taştan, “Geçtiğimiz yıl ilk Van Yerel Kitap Fuarı’nı düzenledik ve 65 yazar ile şairin katılımıyla fuarımızı başarıyla tamamlamıştık. Bu yıl, ikincisini gerçekleştirdiğimiz Van Kitap Fuarı’nda 100 akademisyen, yazar ve şair yer aldı. Her yıl katılımcı sayımız artıyor. Fuarımız ulusal bir fuar olmasa da, ulusal çapta önemli katkılar sunan değerli yazar, şair ve akademisyenlerimiz yer alıyor.” dedi.

TAŞTAN: EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ KİTABIN BULAŞICI OLMASIDIR

Yaklaşık 100 yazar, şair ve akademisyenin fuarda yer aldığını söyleyen Taştan, “Büyük fuarlarda genellikle Van’da yaşayan kıymetli yazar ve şairlerimiz yer bulamıyor. Ancak, yazar ve şairlere özel düzenlediğimiz bu fuar, Van’ımızın değerli insanlarının katılımına olanak sağlıyor ve onlar kendilerini daha değerli hissediyor. Fuarımızın tek bir amacı var o da; Bir çocuğa, bir gence, bir okuyucuya dokunabilmek. Eğer 100 yazar ve şairimizden birinin kitabı, burada yaşayan tek bir kişide okuma aşkı uyandırırsa, bu bizim için en büyük kazançtır. Gülmek bulaşıcıdır derler; bizim en büyük dileğimiz, kitabın da bulaşıcı olması.” İfadelerini kullandı.

Zeki Taştan, açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesileyle, Sayın Vali Dr. Ozan Balcı’ya, Van YAŞAD yönetimine ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Umarız bu fuarlar gelecek yıllarda artarak devam eder. Alanın darlığı nedeniyle bu yıl katılımı 100 kişiyle sınırladık, ancak gelecek yıllarda bu alanın bile yetmeyeceğini düşünüyoruz.”