HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla her hafta 2. ve 3. Ligden bazı maçlar canlı olarak yayınlanıyor.

Önümüzdeki maçlar arasından da canlı yayınlanacak maçlar belli oldu. Artı Değer Van Spor FK’nin kendi sahasında Ankara Demirspor ile oynayacağı maç, canlı yayınlanacak maçlar arasında yok. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Çimentaş Elazığspor - Merkür Jet Erbaaspor maçı canlı yayınlanacak. Beyaz Grup’ta ise Beykoz Anadolu Spor A.Ş. – Sarıyer maçı canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.

İşte canlı yayınlanacak maçların programı;

8 MART 2025 CUMARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Sarıyer (HT Spor TV)

9 MART 2025 PAZAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Çimentaş Elazığspor - Merkür Jet Erbaaspor (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Fethiyespor - Altınordu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Düzce Cam Düzcespor - Kuşadasıspor (HT Spor YouTube)

14.00 Ergene Velimeşe Spor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. (HT Spor YouTube)

14.00 Belediye Kütahyaspor - Bursaspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Mardin 1969 Spor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

