Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 1 Haziran akşamı 2’nci Lig’de final heyecanı yaşandı. Zorlu play-off maçlarının ardından rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Doğu’nun iki takımı Vanspor ile Batman Petrolspor, Kayseri’de 1’inci Lig’e yükselmek için karşı karşıya geldi.

Nefeslerin tutulduğu büyük final maçının normal süresi 0-0 berabere bitti. 15'şer dakikalık iki uzatma dakikalarında her iki takımdan da gol gelmeyince penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarını Vanspor'un 5-4 kazanmasıyla taraftarlar sokağa döküldü. İlk günkü kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, taraftarlar dün akşam da sevgi gösterisini sürdürdü.

Araçlarla şehir turunun atıldığı kutlamalarda havai fişekler atıldı, müzik eşliğinde halaylar çekildi. Kutlama nedeniyle kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde trafik kilitlendi. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.