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Canlı yayınlanan etkinlikle yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştiren Apple, iPhone 15'i de tanıttı. iPhone 15'in en dikkat çeken özelliği USB-C şarj girişi oldu.

IPHONE 15 TANITILDI

Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve diğer ürünleri görücüye çıktı. Milyonların merakla beklediği iPhone 15 de ilk kez tanıtıldı.

YENİ IPHONE 15'TE USB-C GİRİŞİ OLACAK

Birçok özelliği geliştirilen iPhone 15'te Apple bir ilke imza attı. Apple, 11 yıl aradan sonra iPhone 15 serisinde USB-C şarj girişine yer verdi. Öte yandan USB-C girişin sadece iPhone modellerinde değil AirPods Pro 2'lerde de bulunacağı söylendi.

TELEFON ALMAYI DÜŞÜNENLER OLUMLU KARŞILADI

iPhone 15'in şarj girişinde yapılan değişiklik sosyal medyada da olumlu karşılandı. Telefon olmayı düşünenler, USB-C şarj girişinin daha kullanışlı olacağını söyledi.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

iPhone 15'te yeni renk seçenekleri bulunurken, tamamen çentik özelliği kaldırıldı. 15 dahil tüm modellerde bundan sonra dinamik ada bulunacak. iPhone 15'in 48MP ana kamerasının yanı sıra destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler yer alıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 15 ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de fiyatı. iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.

A16 İŞLEMCİSİ KULLANILACAK

iPhone 14 modellerinde de kullanılan A16 işlemcisinin yeni model olan iPhone 15'lerde de kullanılacağı belirtildi.

BİR DİZİ YENİ ÖZELLİK

Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik barındırıyor. 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.