Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.
Atamalar şu şekilde:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin
Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran
Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü
Nişantaşı Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu
Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip
Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek
Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan
Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.