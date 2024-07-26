Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.

Atamalar şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin

Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü

Nişantaşı Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu

Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip

Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek

Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Ensonhaber