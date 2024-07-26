Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.

Atamalar şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü Nişantaşı Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.