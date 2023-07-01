Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların korkuyla izlediği alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde inceledi. Yangında 100 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. İHA