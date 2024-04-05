İl Seçim Kurulu’nda mazbatalarını alan DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, belediye binasına partililerle beraber giriş yaptı. Burada bekleyen partililer, eş başkanları coşkuyla karşıladı.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Zeydan, eş başkan Neslihan Şedal, mazbatayı aldıktan sonra belediye binasına geçti ve burada açıklamalarda bulundu.

ŞEDAL: HALKIMIZA HİZMET ETMEK İÇİN KOLLARI SIVAYACAĞIZ

Belediye binasında açıklamalarda bulunan Neslihan Şedal, şunları söyledi; “Kentimizin, toplumuzun tüm dinamiklerine buradan teşekkür ederiz. Demokratik hakkını ortaya koyarak direnişimizi büyüten, mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere minnettarız. Amacımız genç, dinamik ve kararlı toplumumuza hizmet etmek. Bugün de sizlerin ve bizden yana olan tüm halklarımız adına belediyede bulunuyoruz. 14 belediyenin tamamını alarak büyük bir başarı elde ettik. El ele verip hep beraber belediyeye ve halkımıza hizmet etmek için kolları sıvayacağız.”

ZEYDAN: HALKIMIZIN BU GÜVENİNİ ASLA BOŞA ÇIKARMAYAĞIZ

Halka hizmet için burada olduklarına değinen Abdullah Zeydan, “Biz 14 belediyemizi de halkın belediyesi yapacağız. Halkımız büyük bir emek ve fedakarlıkla bunu başardı. Bu başarı halkımızındır, biz de halkımızın bu güvenini asla boşa çıkarmayıp kentimizi bütün dinamikleri ile beraber bütün STK, meslek ve emek örgütleri ile birlikte oluşan tahribatı bir an önce ortadan kaldırmak ve kentimizi hak ettiği hizmete kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Halkımızı bu başarıdan dolayı kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zeydan ve Şedal konuşmalarının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.