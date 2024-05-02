Dün Van’da kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle kente gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullları, Van Büyükşehir Belediyesine de ziyaret gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan tarafından kapıda karşılanan Hatimoğulları’na Dem Parti ve DBP il Eş Başkanları ve milletvekilleri de eşlik etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal; “Ziyaretlerinden ötürü; Eş genel başkanımız Tülay Hatimoğullları, il eş başkanlarımız, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da; “Eş genel başkanımız Sn Tülay Hatimoğullları, milletvekillerimiz, il eş başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız belediyemizi ziyaret ettiler. Sn Eş genel başkanımıza, vekillerimize, il eş başkan ve yöneticilerimize bu nazik ziyaretleri ve verdikleri büyük emekler için çok teşekkür ederiz” paylaşımı yaptı.