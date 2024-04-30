1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için düzenlenecek olan 1 Mayıs mitingi için Van’a geliyor.

Van’da KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TTB (Türk Tabipler Birliği), TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) gibi meslek örgütlerinin organizasyonu ile kutlama yapılacak.

Yarın saat 11.30’da Musa Anter Barış Parkı’nda düzenlenecek olan mitingde siyasi isimlerin yanı sıra sanatçılar da sahne alacak.