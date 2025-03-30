Yüksekova'ya bağlı 150 haneli Kadıköy'de yaşayanlar, her yıl olduğu gibi bu bayramda da asırlık geleneği sürdürüyor. Köy sakinleri, sabah bayram namazı sonrası bayramlaşıp, yakınlarının mezarlarına gidip, dua ediyor. Belirlenen evlerde kahvaltı yapan köylüler, daha sonra toplu olarak ev ev dolaşıp, bayram ziyaretinde bulunuyor. Öğle ve akşam yemeklerinde de aynı şekilde belirlenen evlerde verilen yemeklerde bir araya gelen köylüler, eski bayramları yad ediyor.

‘KÜS OLAN KİŞİLERİ, CAMİDE HERKESİN HUZURUNDA BARIŞTIRIYORUZ’

Şaban Onat (72), köylerindeki bayramlaşma geleneğinin bir asırdır devam ettiğini belirterek, "Her bayram köyümüzdeki bütün fertler camide bayram namazı kılıp, bayramlaşıyoruz. Geçmişten bu yana gelen bayram geleneğimizi hiç ara vermeden bugünlere kadar sürdürüyoruz. Birbirleriyle küs olan kişileri, camide herkesin huzurunda barıştırıyoruz. Sabah camide namaz kıldıktan sonra toplu bir şekilde mezarlığı ziyaret ediyoruz. Daha sonra da belirlenen evlerde kahvaltı yapıp, köydeki evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyoruz. Öğle ve akşam da aynı şekilde belirlenen evlerde toplu yemeğe katılıyoruz" dedi.

Köylülerden Adnan Kaplan ise bir asırlık geleneği kuşaktan kuşağa devam etmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bugün bayramın ilk günü. Sabah namazını camide kıldıktan sonra burada bir bayramlaşma oluyor. Daha sonra geleneğimiz olan kahvaltı programına iştirak ediyoruz. Kahvaltıdan sonra köylülerle beraber 150 haneyi ziyaret edip bayramlaşıyor. Küskünleri barıştırdık, acısı olanların acısını paylaşıyoruz, sevinci olanın da sevincine ortak oluyoruz "diye konuştu.