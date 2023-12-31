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AFAD sitesinde yer alan verilere göre saat 19:37 sularında merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre, enlemi 37.3422 ve boylamı 43.9881 olarak ölçüldü.

Deprem ilçe merkezinde hissedildi. Birçok kişi sarsıntı nedeniyle evlerinden dışarı çıkarken can ve mal kaybı ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bugün 5 sarsıntı yaşandı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Yüksekova'da gün içerisinde 5 sarsıntı daha yaşandı.

İşte Yüksekova'da gün içerisinde yaşanan sarsıntıların bilgileri:

18.00 DEĞERLİ - YÜKSEKOVA - 2.2

18.30 TUĞLU - YÜKSEKOVA - 2.4

19.37 YÜKSEKOVA - 4.4

19.39 YÜKSEKOVA - 2.9

19.52 YÜKSEKOVA - 3.5