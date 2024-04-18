Yüksekova-Van kara yolu üzerinde bulunan Yeniköprü mevkiindeki dağdan yola inen dev kaya parçaları tehlike saçmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde inen kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, kayaların isabet etmesi sonucu ise bir araç zarar görmüştü.

Dün de yola kaya parçalarının inmesi üzerine Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını yürütüyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olumsuz bir durum yaşanması için yolda güvenlik önlemi aldı.