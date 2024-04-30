Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Van’ın bereketli toprakları, doğal ve tarihi mirasın yanı sıra meyve çeşitliliğiyle de adından söz ettiriyor.

Karasal iklim koşullarına sahip olan Van’da soğuk iklim şartlarına bağlı pek çok meyve türü yetişebilirken, gelişen teknoloji ile beraber iklim koşullarına uyum sağlamayan birçok meyve ve sebze türünün de yetiştirildiği gözlenebiliyor.

Van’ın iklim koşullarına uygun olarak yetişen meyve fidanları şu şekilde;

Van’ın iklim şartlarına ve toprak verimine bağlı olarak yetişen ürünlerden biri Ahududu olurken, çeşitlerine göre farklılık gösterdiği de araştırmalarda yer alıyor.

Sarı alıç fidanlarının Van’da yüksek verim sağladığı gözlenirken, Japon Armut fidanı çeşitleri de yüksek verimin elde edildiği meyveler arasında yer alıyor.

Van’da her çeşidi yetişebilen meyvelerden biri Badem olarak kayıtlarda yer alırken, Ayva, Böğürtlen, Ceviz, Dut çeşitleri de yine en fazla verimin elde edildiği çeşitler olarak biliniyor.

Van’ın karasal iklim koşullarına en uyumlu meyveler arasında ise Üzüm, Elma ve Kayısı gösteriliyor.

Kiraz, Nektarin, Şeftali, Kamkat, Nar, Vişne ve benzeri meyve türleri ise yine Van’da yetiştirilmeye uygun fidanlar arasında yer alıyor.