Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarının hazırlıkları devam ediyor.

50’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek fuara kısa süre kala yapılacak olan peynir yarışmasının detayları da netleşmeye başladı.

13 Eylül Cuma saat 13.00’de gerçekleştirilecek olan peynir yarışmasının Jüri Başkanlığını İlhan Koçulu yapacak. Yarışmada sürpriz hediyeler de yer alacak.

Her yörenin kendine has peyniriyle katılabileceği yarışmada Van otlu peynirinin performansı şimdiden merak konusu oldu.

12-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı renkli yarışmalar, konserler ve çocuk şenliklerine de ev sahipliği yapacak.