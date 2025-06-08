Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak"ta dönüş yoğunluğu

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayramın 3. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Muğla

Farklı illerden bayramı geçirmek için Muğla ve ilçelerine gelenler, özellikle akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler, Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluğa neden oldu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Menteşe ilçesi girişinde oluşan uzun araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Polis ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için önlemler aldı.