YKY, Türkiye'de faaliyet gösteren bir yatırım kuruluşudur. Çeşitli yatırım ürünleri ve hizmetleri sunar.

Yatırım hesabı, bireylerin veya kurumların menkul kıymet, fon, emtia gibi varlıklara yatırım yapmak için kullandıkları bir hesap türüdür.

"YKY Yatırım Hesabına Aktarılan" ifadesi, kişinin elindeki nakdi veya başka bir hesaptaki parayı, YKY bünyesindeki yatırım hesabına aktardığını belirtir.

Bu aktarım, YKY'deki yatırım hesabında biriktirilmesi veya bu hesaptan çeşitli yatırım araçlarına (hisse senedi, bono, fon vb.) yatırım yapılması amacıyla gerçekleştirilir.

Yani özet olarak, "YKY Yatırım Hesabına Aktarılan" ifadesi, kişinin parasını YKY nezdindeki yatırım hesabına aktardığını, böylece bu parayı YKY'nin sunduğu yatırım fırsatlarında değerlendirmeye başladığını gösterir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi