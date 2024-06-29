İşte yeni Audi A3'ün özellikleri ve fiyatlarına dair detaylar:

2025 model Audi A3, hem sedan hem de sportback versiyonlarıyla sunuluyor. Aracın dış tasarımında, çerçevesiz ve daha geniş bir ön ızgara dikkat çekiyor. Yeni Audi logosu ve revize edilmiş tamponlarıyla aracın ön profilinde modern bir görünüm elde edilmiş. Farlar, kişiselleştirilebilir özellikler sunarak kullanıcıya farklı seçenekler sunuyor.

İç mekanda ise Porschevari düğmelerin yerini alan iri kaydırmalı vites kolu ve genişletilmiş kokpit dikkat çekiyor. Hava girişleri ve dekoratif kumaşlarla desteklenen iç tasarım, 30 farklı ambiyans ışığı seçeneği ile kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Yeni Sonos 3D ses sistemi de iç mekandaki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor.

A3'ün Türkiye'deki fiyatları şu şekilde:

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 2.052.737 TL

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 2.160.953 TL

A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic: 2.463.634 TL

Yenilenen Audi A3, 35 Turbo FSI 150 bg motor seçeneği ve Advanced / S line donanımıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Ayrıca SUV benzeri deneyim sunan "A3 allstreet" modeli de Türkiye pazarına giriş yaptı.

Bu yeniliklerle dolu yeni Audi A3 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Audi Türkiye resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.