Van’ı eğitim ve bilişimin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Van Valisi Ozan Balcı, proje kapsamında verilecek olan eğitimlerle geleceğin yazılımcılarının Van'dan yetiştirileceğini söyledi.

Uygulama merkezinde laboratuvarı tek tek dolaşan ve öğrencilerle sohbet edip onlara kitap armağan eden Van Valisi Balcı, “Bilişim sektörünün insan kaynağı ihtiyacını gidermek adına bu çalışmayı başlattık. Dünyada iletişim, ulaşım teknolojisinde çok büyük değişim var. Uzay teknolojisinden yapay zekâya kendinden gidebilen arabalara kadar burada kavramlar ve konseptler çok farklı. Türkiye bölgesinde bir güneş gibi parlayan ve gelişen bir ülkedir.

Biz de Van olarak gelişime değişime ayak uydurmalıyız. Bu tip projelerle geleceğe tohum serpiyoruz. Gençlerin çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz” dedi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Teknokent ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında belirlenen kategorilerde 40 yazılımcı yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Aralık sonuna kadar devam edecek eğitim projesi kapsamında, mobil yazılım, web yazılım, siber güvenlik ve veri tabanı uzmanlığı alanında toplamda 2 bin saat eğitim verilecek.

Van Bölge Gazetesi