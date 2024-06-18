Deri: İnsan derisi, bazıları tarafından organ olarak kabul edilmese de önemli bir ağırlığa sahiptir. Ortalama olarak, deri toplam vücut ağırlığının %16'sını oluşturur ve yaklaşık olarak 3,6 kilogram ağırlığındadır.

İskelet Sistemi: İskelet sistemi, vücut ağırlığının yaklaşık %15'ini oluşturur. Bu ağırlık yaşa ve cinsiyete göre değişebilir.

Karaciğer: Karaciğer, vücudun en büyük iç organıdır ve ortalama olarak 1,5 kilogram ağırlığındadır. Metabolizmanın merkezi olan karaciğer, birçok önemli işlevi yerine getirir.

Beyin: Beyin, yaklaşık olarak 1,4 kilogram ağırlığıyla vücuttaki en önemli organlardan biridir. Hayati fonksiyonları yönetir ve vücut ağırlığının %2'sini oluşturur.

Akciğer: Sağ akciğer yaklaşık 600 gram, sol akciğer ise ortalama 560 gram ağırlığındadır. Solunum sisteminin önemli bir parçası olan akciğerler, vücuda oksijen alışverişi sağlar.

Kalp: Kalp, yaklaşık 300 gram ağırlığıyla küçük görünebilir ancak hayati öneme sahiptir. Kanı vücuda pompalayarak oksijen ve besinlerin taşınmasını sağlar.

Böbrekler: Her bir böbrek yaklaşık 150 gram ağırlığındadır ve günde yaklaşık 200 litre kanı filtreleyerek idrar üretir.