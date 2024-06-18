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Deri: İnsan derisi, bazıları tarafından organ olarak kabul edilmese de önemli bir ağırlığa sahiptir. Ortalama olarak, deri toplam vücut ağırlığının %16'sını oluşturur ve yaklaşık olarak 3,6 kilogram ağırlığındadır.
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İskelet Sistemi: İskelet sistemi, vücut ağırlığının yaklaşık %15'ini oluşturur. Bu ağırlık yaşa ve cinsiyete göre değişebilir.
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Karaciğer: Karaciğer, vücudun en büyük iç organıdır ve ortalama olarak 1,5 kilogram ağırlığındadır. Metabolizmanın merkezi olan karaciğer, birçok önemli işlevi yerine getirir.
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Beyin: Beyin, yaklaşık olarak 1,4 kilogram ağırlığıyla vücuttaki en önemli organlardan biridir. Hayati fonksiyonları yönetir ve vücut ağırlığının %2'sini oluşturur.
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Akciğer: Sağ akciğer yaklaşık 600 gram, sol akciğer ise ortalama 560 gram ağırlığındadır. Solunum sisteminin önemli bir parçası olan akciğerler, vücuda oksijen alışverişi sağlar.
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Kalp: Kalp, yaklaşık 300 gram ağırlığıyla küçük görünebilir ancak hayati öneme sahiptir. Kanı vücuda pompalayarak oksijen ve besinlerin taşınmasını sağlar.
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Böbrekler: Her bir böbrek yaklaşık 150 gram ağırlığındadır ve günde yaklaşık 200 litre kanı filtreleyerek idrar üretir.
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Dalak: Dalağın ağırlığı da yaklaşık olarak 150 gramdır. Enfeksiyonlarla mücadele eder ve beyaz kan hücrelerinin dolaşım seviyesini düzenler.
Bu organlar, farklı ağırlıklarda olmalarına rağmen vücudumuzun uyum içinde çalışmasını sağlayarak sağlıklı bir yaşamı desteklerler.