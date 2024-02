Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Türkiye Yüzyılı’nda Van” temasıyla çağrıda bulunulan kongreye 300’ü aşkın yanıt verildi. Kongreye çok sayıda isim katılım sağlayacak.

Vizyon Van Kongresi’nde program akışı şu şekilde olacak;

8 ŞUBAT PERŞEMBE PROF. DR. CENGİZ ANDİÇ KÜLTÜR MERKEZİ

1- DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray: DAKA 2024-2028 Bölge Planı Çerçevesinde Van İli Vizyon, Stratejik Öncelikler ve Hedefler

2- Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: Vizyon Van 2024 Kongre Açılış Konuşması

3- Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı: Açılış Konuşması

4- Milli Sporcu Nur Tatar: Kardelen Hikâyenin Başlangıcı

5 Van Üniversite Ve Yüksekokulları Kurma Ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Özçelik Okayer: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Hikâyesi

6- Kültür Ve Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik: Van’ın Geleceği İçin Yönetişimin Önemi

7- Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: İnanç Turizmi Ve Manevi Destek Alanlarında Rehberliğin Yeri Ve Önemi

8- Dr. Mehmet Sırrı Şık: Diyanet Hizmetleri Açısından Van’ın Geleceği

9- Prof. Dr. İlhami Gülçin: Van'dan Tübitak Bilim Ödülüne-Prof.Dr. İlhami Gülçin Ve Bilim Öyküsü

10- Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu: Ekonomik Coğrafya Kapsamında Türkiye'nin Ekonomi Politikasının Değerlendirilmesi

11- Prof. Dr. Oktay Belli: Eski Çağ’da Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bian (Van) Krallığı

12- Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel: Van’ın Geleceğinde Ulupamir Kırgızları

13- Güzin Sühran Belli, Prof. Dr. Oktay Belli: Van Bölgesi'nin Geleceğine Işık Tutan Tarihi Tarım Ve Bakliyat Ürünleri

14- Prof. Dr. Nurullah Ulutaş: Kültür, Sanat, Edebiyat Ve Spor Merkezi Olarak Van

15- Nida Günsan, Haluk Yergin, Kaan Yiğenoğlu: Van'ın Yükselen Potansiyeli Vizyoner Bir Bakışla Sınır Ticaretinin Zorlukları, Fırsatları Ve Yenilikçi Çözüm Yolları

16- Vahap Yönten: Sürdürülebilir Ve Modern Bir Şehir Olarak Van

17- Ayşegül Keleş Eriçok: Dünden Bugüne Van Kent Formunun Değişim Süreci, Gelişme Dinamikleri Ve Yarına Öneriler

18- Yaşar Subaşı Direk, Esmer Gümüş: Kentsel Mekânda İşlevini Yitirmiş Konut Ve Liman Bölgelerinin Analizi: İskele Mahallesi Örneği

19- Özdemir Adızel, Atilla Durmuş, Erkan Azizoğlu, Emrah Çelik: Erçek Gölü Kuş Cenneti’nin Dünü, Bugünü Ve Gelecek Objektifi

20- Mehtap Güney: Van’da Alternatif Kaba Yem Potansiyeli

21-Cumali Özkan, Mehmet Koçer: Van'ın Geleceği İçin Hayvancılığımızı Şekillendirelim: Bazı Hayvan Hastalıklarını Nasıl Aşarız?

22- Loğman Aslan: Tabiatta İnsan Hayvan Etkileşimi Ve Van Gölü Havzası Yabani Hayvanları

8 ŞUBAT PERŞEMBE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURAN HAYDOROĞLU KONFERANS SALONU

23-Berna Deniz Demir Sargut: İstatistiklerle Van’da Cinsiyete Göre Göç

24-Emre Gülaç, A. Menaf Turan: İklim Krizi Ve Kent Planlaması İlişkisi

25-Dilan Didem İlvan Naiboğlu: Yürünebilirliğin Kentsel Etkileşimi Ve Mimarlıkla Kurulan Bütünlüğü – Van Kent Merkezi Örneği

26-Erhan Günay, Seyhan Mercan Kalaycı: Kent Kültüründe Sanat Ve Sanat Eğitiminin Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

27- Hasan Elik, Ali Rıza Kul, Sema Kaptanoğlu, Ahmet Selçuk: Van Organize Sanayi Bölgesi Yakınında Bulunan Akarsuyun Anyonik Yüzey Aktif Madde Kirliliğinin Araştırılması

28-Gökhan Görgişen, İsmail Musab Gülaçar: Bireysel Tıp Ve Biyoteknoloji: Van Merkezli Startup Yaklaşımı

29-Yunus Emre Beyhan, Mediya Özbek: Halk Sağlığı Açısından Park Ve Bahçelerdeki Paraziter Tehlike Van Örneği

30-Sedef Yiğit, Sefanur Gülseven, Şevket Alp: Yol Güzergahlarındaki Bitkisel Tasarımın Yaya Sağlığı Ve Sürücü Güvenliğine Etkisinin Değerlendirilmesi/ Van Kent İçi Yol Örnekleri

31-Metin Önal, Altuğ Karabey: Van İline En Yakın Noktadan Geçen ITE (İran-Türkiye-Avrupa) Doğalgaz Boru Hattı Ve Türkiye İle AB’nin Enerji Vizyonu

32-Özkan Karaca: Geçmişten Günümüze: Van'ın Yol İzleri

33-Asude Bolat, Çağlar Çiçek: Kentsel Mekânda Güvenlik: Van Cumhuriyet Caddesi Üzerinde Multidisipliner Bir İnceleme

34-Merve Uçkan Çakır, Pelin Koç: Van İlinin Gastronomi Turizmi Cazibe Unsurları Perspektifinden Değerlendirilmesi

35- Tuba Nur Akman, Sibel Atli: Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlerin Türkçe Etkinliklerinde Yaptığı Uygulamalar Ve Okunan Kitapların Değerlendirmesi

36-Gülüşan Elmalı: On İkinci Kalkınma Planı Eğitim Hedeflerinin Van İlinde Uygulanma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

37-İzettin Aydoğan, Osman Tat: Eğitsel Göstergelere Göre Van’daki Eğitimin Son On Yılı

08 ŞUBAT PERŞEMBE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKDAMAR ADASI SALONU

1- Güven Aytaç Aykaç, Sibel Atli: Okul Öncesi Eğitimde Açık Hava Oyunlarını Uygulama Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Van İli Örneği)

2- Hilal Albayrak, İkbal Tuba Şahin Sak: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi

3- Murat Yılmaz: Van Kenti Ve Yakın Çevresindeki Kırsal Mahallelerde Nüfusun Eğitim Durumunun 1990-2020 Arasındaki Değişimi

4- Gökben Dikmen, Ramazan Sak: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

5- Rezzan Uçar, İbrahim Halil Uçar: Van İli Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Müfettiş Görüşleri

6- Osman Tat, İzzettin Aydoğan: Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarına İlişkin Görüşler: Metin Madenciliği Tekniği İle Derlenen Çıkarımlar

7- Muhammed Ünal, Muhammed Fatih Küçükkara: Erken Çocuklukta Bilim Eğitimi Modelleri: Sciencestart! Ve Preps Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

8- Mehmet Şata: Ölçme Ve Değerlendirme Merkezlerinin İşlevselliği: Van Örneği

9- Nebi Altunova, Özlem Durukan: Teorik Ve Pratik Yönleriyle Etkileşimli Okuma

10- Nebi Altunova: Okuma Becerilerinin Uluslararası Düzeyde Değerlendirilmesi: PIRLS Sınavı

11- Gülcan Ürün, Sibel Atli: 48-72 Aylık Çocuklarda Akıl Ve Zeka Oyunlarını Oynama İle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

12- Muhammed Ünal: Erken Çocuklukta Eğitsel Dijital Oyunların Geliştirilmesine Yönelik Anahtar Faktörler

14- Şahin Öztürk, Fuat Tanhan: Bağımlı Bireylerde Bağımlılığa İlişkin Bilişsel Kurguların İncelenmesi: Van İli Örneği

15- Metin Taytaş, Sevil Özmen, Vefa Tanyıldız, Fırat Erişmiş, Nurefşan Butasım: Psikolojik Danışmanların Okul Rehberlik Hizmetlerinde Güncel Kuram Ve Yaklaşımların Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

08 ŞUBAT PERŞEMBE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VANGÖLÜ SALONU

1- Erdal Orman: Tarımsal Ar-Ge Stratejilerinde Tagem Vizyonu: Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Örneği

2- Serhat Karaca: Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Geleceği: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

3- Zehra Alkan, Ahmet Regaib Oğuz: Van Balığı (Alburnus Tarichi) Solungaç Dokusunda Akuaporin 1 Proteinin Anadrom Göçü Esnasındaki Değişimin İncelenmesi

4- Ayşe Yeşilbaş, Ahmet Regaib Oğuz: Van Balığı (Alburnus Tarichi, Güldenstädt, 1814)’ Nın Farklı Sucul Alanlardaki Kan Parametrelerinin İncelenmesi

5- Gökhan Boyno, Semra Demir: Van Bölgesinde Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Yararlı Mikroorganizmaların Potansiyeli

6- Fevzi Özgökçe, Mehmet Şeremet, Berna Oto, Ömer Söner, Volkan Şahin, Halil İbrahim Sönmez, Ferhat Ekin, Orçun Gündoğan, Bedir Ünver, İsmail Karaca: Van Gölü Havzası’na Denizcilik Katma Değeri: Denizcilik Fakültesi

7- Metin Koçak, Merve Dilek Karataş, Şevket Alp, Faheem Shehzad Baloch, Mehtap Yıldız, Gökhan Sadık: Van Gölü Havzasında Doğal Olarak Yetişen Terslale (Fritillaria İmperialis L.) Populasyonunda Genetik Çeşitliliğin İpbs Retrotranspozon Markırları İle Belirlenmesi

8- Evin Polat Akköprü, Mehmet Yılmaz: Van İli Ceviz Üretim Alanlarındaki Entomolojik Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

9- İsmail Yıldız: Van’daki Su Birikintilerinden İzole Edilen Urocentrum Turbo (Nıtzsch, 1726)’Nun (Cılıphora, Olıgohymenophora) Morfolojik Tanımı

10- Fevzi Özgökçe, Murat Ünal, Nasip Demirkuş, Sinan İşler, Nilüfer Selçuk, Hüseyin Eroğlu, Şevket Alp, Feran Aşur, Nalan Türkoğlu, Şeyda Çavuşoğlu, Zehra Ekin, Ösmetullah Arvas, Faruk Aytin, Abdurrrahman Can, Emra Erduran, Filiz Çelikten: Yaşayan Öğrenme Laboratuvarı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Botanik Bahçesi

11- Ali Savran, Ali Rıza Kul, Saadet Yeşiltaş: Determination Of Thermodynamics, Kinetics And Equilibrium Parameters Of Safranin Onto Rosa Canina L. Sawdust

12- Özgül Gülaydın, Cihat Öztürk, İsmail Hakkı Ekin, Ziya İlhan, Fatma İlhan: Atık Koyun Fetuslarında Bazı Bakteriyel Etkenlerin Prevalansının Real-Time Pcr İle Saptanması Ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi

13- Rüveyde Tunçtürk, Murat Tunçtürk: Bitkisel Ürünlerin Yenilikçi Ürünlere Dönüşümü: Mikroyeşiller

14- Ezelhan Şelem: Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Civanperçemi (Achillea Sp.) Türlerinin Peyzaj Bitkisi Olarak Değerlendirilme Potansiyeli

15- Sema Kaptanoğlu, Sevgi Öztaş, Ali Rıza Kul: Hakkâri Yöresinde Kullanılan Bitkiler

16- İbrahim Eryiğit, Vahap Yönten: Özalp’ta Açılan 4 Adet Kuyudaki Suyun Fiziksel Ve Kimyasal Parametrelerinin Analizi Ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi

08 ŞUBAT PERŞEMBE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VAN KALESİ SALONU

1- Nazan Kutlu, Raciye Meral: Zein Tabanlı Keten Tohumu Yağı Yüklü Nanolifin Tavuk Köftenin Mikrobiyal Kalitesi Üzerine Etkisi

2- Emine Kale Aydın, Hamza Tunç: Gözlük Yapılandırması Ve Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Hususların Değerlendirilmesi

3- Şevket Alp, Kübra Cavidan Şahin: Akdamar Adası Peyzajı Üzerine Değerlendirmeler

4- Nur Aycan, Murat Başaranoğlu, Eyyüp Yürektürk, Murat Mukba, Özge Berfin Gemicioğlu, Mecnun Çetin, Burhan Beger: Komplike Gastrointestinal Patolojiler İle Down Sendromu Olgusu

5- Murat Toprak: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Polikliniği'nde Kemik Mineral Yoğunluğu Tarama Sonuçları

6- Saliha Yıldız, Mahir Coşkun, Taner Kıvanç, Murat Alay: Van’ Da Santral Sinir Sistemi Vasküliti Saptanan Feokromositoma Vakası

7- Murat Alay, Saliha Yıldız, Mahir Coşkun, Taner Kıvanç: Van’dan Fsh Salgılayan Gonadotrop Adenom Olgu Sunumu

8- Mahsun Özçelik: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nükleer Tıp Ünitesinde 2023 Yılı İçerisinde Onkolojik Fdg Pet/Bt Görüntülemesi Yapılan Hastaların Kanser Türüne Göre Dağılımı

9- Sibel Atli: Van Özelinde Araştırmalar Çevresinde Bebeklik Dönemi Gelişimi

10- Seda Keskin, Mustafa Çakır, Nilay Gülyüz, Eda Açıkgöz: Van Yöresinde Sedef Hastalığı (Psöriazis) Tedavisinde Hidrojeolojik Ve Hidromineral Kaynakların Potansiyel Terapötik Yönünün Sağlık Turizmi Açısından Önemi

11- Nur Aycan, Murat Mukba, Merve Kurtbeyoğlu, Serap Karaman, Bilal Arslan, Oğuz Tuncer: Süt Çocuğunun Geç Tanı Alan Konjenital Diyafram Herniasyonu

12- Nurşen Toprak: Türkiye'nin Doğusunda Meme Kanseri Tespit Oranları Ve Radyolojik Değerlendirmede Bı-Rads Sınıflandırmasının Patolojik Uyumu

13- Ceylan Pınar Uçar, Gökhan Boyno, Ahmet Akköprü, Younes Rezaee Danesh: Van Bölgesinde Sürdürülebilir Fungal Ve Bakteriyel Hastalık Yönetimi Stratejisi

14- Mustafa Usta, Abdullah Güller: Van İlinde Görülen Virüs Ve Virüs Benzeri Organizmalar Ve Mücadele Olanakları

15- Ebubekir Kaplan, Şadigül Köroğlu, Elif Solmaz Aşkan, Derya Karadeniz, Fahri Aşkan: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ebeveyn Olma

08 ŞUBAT PERŞEMBE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MURADİYE ŞELALESİ SALONU

1- Abdurrahman Candan: Abdulhakim Arvasî’nin Geleneksel Eğitim Kurumlarına Katkıları

2- Münir Ecer: Din Görevlilerinin Dinî Bilgi Edinme Referansları: Van Örneği

3- Nesim Sönmez, Sıddık Benek: Trt Kurdî Yayınlarının Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkisi -Van İli Örneği

4- Menderes Koyuncu: Türkiye'nin 1980 -1990 Yıllarında Hızla Neoliberalizme Savrulmasının Van İli Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Kit) Üzerine Etkisi

5- Umut Kardeş: Türkiye’deki Göçmen Gruplarda Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ve Demografik Değişim; Sistematik Derleme

6- Mustafa Harun Kıylık: İranlı Turistler Ve Van Gerçeği

7- Arif Gezer: Şeyh Muhammed Asım Ohinî’nin Tasavvufi Hizmetleri Ve Birketü’l-Kelimât Adlı Eserinin Hadis Sünnet Açısından İncelenmesi

8- Fatma Pınar: Van’ın Güzîde Şahsiyetlerinden Abdülhâkim Arvâsî Ve Tevhid Görüşü

9- Mehmet Top: Van’ın İslami Dönem Kültürel Mirasının Korunması Ve Kullanımında Beylik Merkezleri

10- Burhaneddin Kıyıcı: Vankulu’na Nispet Edilen Dürretü'l-Akâ'id Adlı Eserin İncelenmesi

11- Mazhar Dede: Van YYÜ İlahiyat Fakültesinde Okutulan Arapça Morfoloji (Sarf) Dersinde Yeni Bir Yöntem Arayışı Tedrîcu’l-Edânî Özelinde

12- Özdemir Adızel Atilla Durmuş Emrah Çelik Erkan Azizoğlu: Van Gölü Adalarının Biyoturizm (Ornitoturizm) Potansiyelleri

13- Faruk Kalay, Aykut Kabak: Van İlindeki Banka Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarının Araştırılması

14- Essasettin Şevgin, Zihni Merey: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: Van İli Örneği

15- Kürşad Seçkin Karahan, Abdulkadir Gümüş: Van’daki Kobi’lerin Rekabet Stratejisi Tercihleri

08 ŞUBAT PERŞEMBE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VAN KEDİSİ SALONU

1- Resul Bağı: Van Ulupamir Kırgız Türklerinin Etnik Ve Müzikal Kimliği

2- Özge Burak Değer, Armağan Umut Alkan: Van Yöresel Mutfağının Kültürel Mirasa Aktarımı

3- Hakan Yılmaz, Erdal Polat, Erdal Özgüner: Van/Şabaniye Arkeolojik Kazısı

4- Beyza Vergili: Van’da Çalışmayan Kadınların Ev İçi Üretimi: Edremit Örneği

5- Hande Saraçoğlu: Van Şehri Ulaşım Altyapısı Ve Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri

6- Aysu Uğurlar, Ruken Dersim Boğan: Van Kalecik Kalıcı Afet Konutları: Sosyal, Ekonomik Ve Çevresel Sürdürülebilirlik

7- Yalçın Karaca: Van Manastır Yapılarında Sütun Ve Sütun Başlığı Kullanımı

8-Yaşar Subaşı Direk: Van Kentinin Gelecek Vizyonunda Sürdürülebilir Ve Ekolojik Hastane Yapılarının Yeri

9- Betül Dilara Şeker, Şükran Sevimli: Van İlinde Göç Kavramı Üzerine Sosyal Psikolojik Düşünceler

10- Ulaş Koray Milanlıoğlu, Turan Yazan: Van İlinde Tahkim Yoluyla Hukuki Çatışmaların Çözümü: Bir İhtiyaç Analizi

11- Poyraz Alkan, Murat Koca, Armağan Umut Alkan: Van Şehrinde Trafik Sorunlarına Yönelik Akıllı Kavşak Sistemlerinin Fizibilitesinin Değerlendirilmesi

12-Şükran Sevimli, B. Dilara Şeker: Van İli Sürdürülebilir Turizm Sektörünün Gelişiminde Şehir Planlaması, Şehir Güvenliği Ve Çevre Etiğinin Önemi

13- Ömer Faruk Özdemir, Yaşar Şubası: Van Kentinde Mimari Cephe Tasarımlarının Sürdürülebilirlik Ve Estetik Açısından Önemi

14- Serdar Budak: Van Türkülerinin Ritimsel Ve Makamsal Analizi Üzerine Bir İnceleme

9 ŞUBAT CUMA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURAN HAYDAROĞLU KONFERANS SALONU

1- Güneş Çil: Babacan Köyü Çanak Çömlek Buluntularındaki Bezemelerin Arkeokronolojik Değerlendirmesi

2-Selma Sancak: Deniz Kabuğu Boncuklarının Muhtemel Ticari Yolları: Demir Çağı Van Havzası

3- Murat Şen: Edremit’te Tarihi Kalıntıların, Doğal Atmosferleri İle Birlikte Kent Yaşamına Adaptasyonu

4- Ercan Çalış, Erdal Acar, Fatih Arap: Gevaş Selçuklu Mezarlığında Restorasyon Çalışmaları (2022-2023)

5- Şahabettin Öztürk: Günümüz Van Şehrindeki Vali Konaklarının Mimari Yapısı Hakkında Bir Araştırma

6- Ruken Dersim Boğan, Serkan Kemeç: İklim Değişikliği Bağlamında Akdamar Adası’nın Unesco’nun Dünya Mirası Listesi’ne Dâhil Edilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi

7- Hacer Arslan Karay, Gökhan Aydınay: Kampüs Turizmi Kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Potansiyelinin Değerlendirilmesi

8- Kübra Gümüş: Kamusal Hizmetlere Engelli Vatandaşların Erişimi: Edremit Belediyesi Örneği

9- Esra Arpa Öztürkçü, Aysu Uğurlar: Kamusal Mekânda Güven(Siz)Lik Algısı: Van Kent Merkezi Örneği

10- Hale Nur Can: Nadir Bir İşitme Kaybı Sebebi: Van Gölü’nün Ufak Tefek Taşları

11- Özdemir Adızel, Atilla Durmuş, Emrah Çelik, Erkan Azizoğlu: Tarihi Akdamar Kilisesi Dış Kabartmalarının Biyolojik Değerleri

12- Erol Kına: Teknoloji Kullanımı Ve Yeterliliklerinin Veri Analizi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

13- Aykut Tuntaş, Namık Yaltay: Sürdürülebilir Yapı Malzemelerinde Pomzanın Rolü

14- Bülent Matpay, Mehmet Akif Seyitoğulları: E Güneş Enerji Santrali (Ges) Kurulumuna Uygun Yerlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Ortaya Konulması: Van (Edremit- Gevaş Arası) Örneği

15- Şahin Aykaç, Remzi Tuntaş: Elektrikli Araçların Şehir Şebekesine Entegrasyonu: Van Örneği

16- Rahmi Tekin: İşgal Sırasında Van, Erzurum Ve Trabzon’dan Rusya’ya Kaçırılan Tarihî Eserler (1918-1920)

17-Gamze Biçek Bozdoğan, Ayşegül Keleş Eriçok: Hoşap Kalesi Arkeolojik Sit Alanlarının Turizm Potansiyeli Yönünden Değerlendirilmesi

18- Ercüment Topuz: İhyadan İnşaya Bir Şehrin Hazin Öyküsü: Van

19- Gamze Dolanbay: Tayin Yoluyla Göç Eden Kamu Çalışanlarının Tercih Öncelikleri Ve Çevre İller İçinde Van’ın Tercih Edilme Sırasının ÇKKV Yöntemleri İle Araştırılması

20- Gülsen Baş Terzioğlu: Eski Van Şehri Projesi-2022 Yılı Çalışmaları

21- Ataman Altuğ Atıcı: Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Güncel Tehditler

22- Erdoğan Özel: Van Gölü Havzası Yönetim Modeli Üzerine Bir Tartışma

23- Muzaffer Deniz: Van Gölü’nde Taşımacılık: Dün, Bugün, Yarın

24- Orçun Gündoğan, Ömer Soner, Tuba Keçeci: Van Gölü Ve Çevresinde Ulaşım: Teknolojik Perspektif

25- Gülcan Azimli Çilingir: 2011 Van Depremi Özelinde Afet Ve Risk Yönetimi

26- Rabia Işıldar, Helin Okay, Rümeysa Ruken Polat: Modern Teknoloji Bağlamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Qr Kod Teknolojisinin Çeşitli Alanlarda Kullanılması Ve Veri Entegrasyonu

27- Rumeysa Aysan, Aysu Uğurlar: Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kapsamında Van Tekstil Sektörünün Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

09 ŞUBAT CUMA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKDAMAR ADASI SALONU

1- Hakan Durğun, Muhlis Ceylani, Züleyha Güzel: Eğitimde Kız Çocuklarının Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Değişkenlerin Araştırılması (Van İli Örneği)

2- Sevcan Aslan, Sevgi Bingöl, Fuat Tanhan: Bağımlılığa İlişkin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsiyete Dayalı Bilişsel Kurgularının İncelenmesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

3- Ercüment Züngür: Okul Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Van İli Örneği

4- Çağlar Çiçek: Proaktif Güvenlik: Japonya Koban Polis Modeli İle Van'da Toplum Destekli Polisliğe Yeni Bir Perspektif

5- Metin Taytaş, Hacı Birlik, Ufuk Kahraman: Okul Rehberlik Hizmetlerinde Pozitif Psikoloji Uygulanmalarının İncelenmesi

6- Fuat Tanhan, Mehmet Mazlum: Okul Yöneticilerinin Bağımlılık Farkındalığının Keşfedilmesi

7- Sevcan Aslan, Sevgi Bingöl, Fuat Tanhan: Bağımlılığa İlişkin Van’ Da Öğrenci Olmayan Bireylerin Cinsiyete Dayalı Bilişsel Kurgularının İncelenmesi- Van İl Örneği

8- Muhammed Okan Çiçek, Halil İlhan, Harun Dereli: Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları İle Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

9- Evren Şahin, Rezzan Uçar: Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Vasıflarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

10- Ferhat Men: Ortaokul Öğrencilerinde Şiddet Algısının Akran Zorbalığıyla İlişkisi

11- Mehmet Mazlum, Fuat Tanhan: Liselerde Bağımlılıkla Mücadelenin Yönetimsel Bir Bakışla İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

12- Mevlüt Marufoğlu, Semra Marufoğlu: Özel Eğitim Merkezlerinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerivan İli Örneği

13- Merve Özçelik Hataş, Büşra Çelik: Kitapvan Projesinde Dağıtılan Kitapların İç Yapı Ve Dış Yapı Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

14- Gökhan Nergis, Sibel Atli: Rehabilitasyon Merkezlerine Devam Eden Otizmli Okul Öncesi Dönem Çocukların Rehabilitasyon Eğitim Süreçlerinin Aile Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

15- Mehmet Karasu, Berfin Balakan: Bir Bilişsel Haritalama Çalışması: Zeve Kampüsünün Mekânsal İmgeleri

16- Rezzan Uçar: Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

17- Muzaffer Ateş: Matematiksel Kontrol Teorisi İle Teknolojik Gelişmeler Arasındaki Bağlantı

18- Yunus Emre Çalışkan, Sibel Atli: Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ailelerin Aile İçi Şiddet Farkındalığının Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

19- Elif Öztürk, Elif Ertem Akbaş: Kpss Sınavına Hazırlanan Matematik Öğretmen Adaylarının Sınava Hazırlık Sürecinde Matematik Dersi Hakkında Oluşturdukları Metaforlar

20- Berfinnur Tanyıldız, Fuat Tanhan: Repertory Grid Görüşme Tekniğine Dayalı Olarak Psikoloji Okuryazarlığı Düzeyinin İncelenmesi-Van İl Örneği

21- Aslı Bilici, Sibel Atli: Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı İle Empatik Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

22- Ömer Faruk Bati, Şehnaz Nigar Çelik: Van İli İlçelerinde Öğretmenlerin Barınma İle Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri

23- İlayda Toktaş, Ramazan Ender Dinçer: 100. Yıl Dijital Ebeveynlerinin Öz Yeterlilikleri Vefarkındalıklarının İncelenmesi: Van İli Örneği

24- Semra Turan, Ali Ekber Gülersoy: Çevre Etiği Yaklaşımları Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

09 ŞUBAT CUMA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VANGÖLÜ SALONU

1- İsmail Yıldız: Van Bostaniçi Göletinden İzole Edilen Lembadion Bullinum (Perty, 1849)’Un (Cılıophora) Morfolojik Karakterizasyonu

2- Kadir Kırk: Kırsal Bölge Keçi Yetiştiricilerinin Sürdürülebilir Ekonomik Refah Düzeylerinin Arttırılmasında Genetik İyileştirme

3- Mehmet Ramazan Rişvanlı, Mehmet Salih Özgökçe: Van İli Toprak Yapısı, Bitki Ve Zararlı Arthropod Etkileşimleri Ve Entegre Zararlı Yönetim Stratejileri

4- Murat Yımaz: Van İlinde Toplam Doğurganlık, Kaba Doğum, Kaba Ölüm Ve Bebek Ölüm Hızının Son Yıllardaki Değişimi Ve Demografik Yapıya Etkisi

5- Ahmet Fatih Demirel: Van İlindeki Sığır Barınaklarının Mevcut Durumuna Genel Bir Bakış

6- Ali Rıza Kul, Nilüfer Selçuk, Nurullah Başak, Hasan Erge, Veysel Benek: Van Ekolojik Şartlarında Yetişen Malus Floribunda (Rosaceae) Çiçeği Talaşı Üzerine Metilen Mavisi Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu

7- Hilmi Kara, Mehmet Salih Özgökçe: Van İli Yem Bitkisi Üretim Alanlarında Görülen Entomolojik Sorunlar

8- Kadir Kırk: Kırsal Demografik Göçün Önlenmesinde Süt Koyunculuğunun Rolü

9- Mustafa Terin, Melike Ceylan, Kenan Çiftçi, İbrahim Yıldırım: Van İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu

10- Melek Ağırtmış, Evin Polat Akköprü: Van İlinde Tarımsal Alanlarda Kullanılan İnsektisitler (Böcek İlaçları) Ve Çevreye Etkileri

11- Ömer Gezginç, Mustafa Bahadır Çevrimli: Van İlinde Ipard Kapsamındaki Desteklemelerin Değerlendirilmesi

12- Nurcan Avşin, Büşra Gazioğlu: Deliçay Nehri Havzası’nın (Erciş) Tektonik Jeomorfolojisi

13- Reyyan Yergin Özkan, Osman Umut Özkan: Van İli Bazı Bitkisel Üretim Alanlarındaki Yabancı Ot Sorunları Ve Çözüm Önerileri

14- Ayfer Kılıç, Yaşar Subaşı Direk: Beton Dayanımını Etkileyen Doğal Karışımlar

15- Atilla Bayram, Betül Duran: Bina İçi Otonom Mobil Robotu Tasarımı Ve Slam Algoritmasıyla Kontrolü

16- Özlem Rabia Güler, Remzi Tuntaş: Enerji İletim Hattındaki Kayıpların Ysa İle Tahmini

17- Ömerül Faruk Özgüven, Eren Can Gelen: Kuvvete Duyarlı Direnç Sensörünün Yapay Sinir Ağları Ve Adaptif Sinirsel-Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi Kullanarak Ağırlık Yük Hücresi İle Modellenmesi

18- Muzaffer Ateş, Muhammet Ateş: N Serberstlik Dereceli Kütle-Yay-Damper Sisteminin Elektriksel Benzetimiyle Kararlılık Analizi

19- Ömerülfaruk Özgüven: Otomasyon İşleminde Plc Kullanan Yuvarlak Örgü Makinelerinde Üst Veya Alt Depo İp Kopmasının Tespit Edilmesi Ve Plc Kilitlenme Sorunun Çözülmesi

20- Armağan Umut Alkan, Doğan Çelik, Rıdvan Saraçoğlu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde Fotovoltaik Enerji Üretimi İçin Veri İletişim Sistemlerinin Ve Siber Güvenliğinin Analizi

21- Hamza Çiftçi: Yapay Zekânın Avukatlar Üzerindeki Etkileri

22- Muhammed Burak Görentaş: Yeni Yapay Zekâ Düzenlemeleri Işığında Sanal Yargıç

23- Nevzat Demir, Remzi Tuntaş: Algılanan Örgütsel Destek Ve İşe Adanma Üzerine Nitel Bir Araştırma: Van İpekyolu Tapu Müdürlüğü Örneği

24- Ayşenur Gümüş, Adnan Aldemir: Van Gölüne Dökülen Bendimahi Çayının Su Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Olarak İncelenmesi

09 ŞUBAT CUMA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VAN KALESİ SALONU

1- Arif Sarı, Abdulsabır Yalın, Aysel Milanlıoğlu: Yaşam Kolyesi Uygulaması İle Nörolojik Hastalıklarda Erken Tedavi

2- Kemal Ayengin: Opere Olmamış İnguinal Herniler Selim Bir Seyir mi İzliyor?

3- Yunus Can Ünal Şehmuz Kaya: Ortopedik Hastalıkların Teşhis Ve Tedavisinde Yapay Zeka Ne Kadar Başarılı?

4- Aslı Zeynep Kapoğlı Kılıç, Hüseyin Gündüz: Preklinik Endodonti Eğitiminde Kullanılan Şeffaf Dişlerin Değerlendirilmesi

5- Elif Gazioğlu, Beyza Aksöz Tüci, Mehmet Eren Gökçen, Kamuran Karaman: Dijital Hastane

6- Derya Karadeniz, Özkan Sir: Sağlık Okuryazarlığının Ölçümü

7- Ramazan İpek, Ali Doğan: Otoimmün Hemolitik Anemiyle Presente Olan Hepatosplenik T Hücreli Lenfoma: Nadir Bir Olgu

8- Nur Düzen Oflas: Hipotiroidi Ve Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastada Gelişen Hipertrigliseridemi Nedenli Akut Pankreatit

9- Aslı Zeynep Kapoğlı Kılıç, Hüseyin Gündüz: Alet Kırığı Bulunan Kronik Apikal Periodontitisli Mandibular Birinci Molar Dişin Bypass İle Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi

10- Buket Mermit, Mehmet Hakan Bilgin, Yusuf Özkeser: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Riskinin Değerlendirilmesi

11- Hale Nur Can, Adnan Erseçkin: Mikroduplikasyon Sendromu: Yeni Keşfedilen Gen Mutasyonu

12- Volkan Koşal: İneklerde Östrus Senkronizasyonu Amacıyla Pgf2-Alfa Kullanımı

13- Mehmet Akçicek, Gökçe Bağcı Uzun, Muhammed Furkan Arpacı, Emre Demirel, Hıdır Pekmez: Hidronefrozlu Böbreğin Morfometrisi Ve Volüm Değeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

14- Nur Aycan, Eyyüp Yürektürk, Murat Başaranoğlu, Merve Kurtbeyoğlu, Özge Berfin Gemicioğlu, Serap Karaman, Oğuz Tuncer: Down Sendromunun Nadir Cilt Bulgusu: Atopik Dermatit

15- Gönül Akkuş: Enfeksiyonun Önlenmesinde Dekontaminasyonun Önemi

16- Çağrı Ateş, Erbil Karaman, Onur Karaaslan: Gebeliğe Bağlı Gebe Ölümlerinde Önlenebilecek Nedenlerden: İnterstisyel Ektopik Gebelik

17- Zehra Akman İlik: Multinodüler Guatr Nedeniyle Tiroidektomi Yapılan Olgularda İnsidental Papiller Mikrokarsinom Sıklığı

18- Saliha Yıldız: Van’da Dev Paraganglioma

19- Kemal Ayengin: Karaciğer Ve Akciğer Kist Hidatiği

20- Beyza Nur Aydın Keskin, Mehmet Erdem: Kısa Barsak Sendromlu Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi

21- Onur Tutan, Mustafa Arslan, Abdurrahman Aycan: Genç Yaşta Servikal İntradural İntrameduller Kitlenin Total Eksizyonu Ve Posterior Yapıların Laminoplasti İle Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

22- Mahsun Özçelik: 18-F-Fdg Pet Görüntülemesi Yapılan Hastaların Taburculuğa Kadar Geçen Süre İçerisinde Doz Hızının Takibi

23- Görkem Kaygusuz, Metin Tan, Remzi Özgökçe, Ufuk Çobanoğlu, Duygu Mergan İliklerden: Akciğer Kist Hidatik Hastalığı Ve Korunma Yolları

24- Mehmet Reşit Öncü: Aşıların Covid-19 Salgınındaki Etkinliği Ve Ölüm Oranlarına Etkisi

09 ŞUBAT CUMA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MURADİYE ŞELALESİ SALONU

1-Hayrettin Pulat: Van’dan Dersaadet’e Gayrimüslim İşçi Göçü (1840 Tarihli Ceride Muhasebesi Kaydına Göre)

2- Recep Dikici: Osmanlı Dönemi Vanlı Âlim Ve Edipler

3- Harun Aydın: Van’ın 1930-1950 Yılları Arasında Ulusal Basında Yansımaları

4- İrfan Yıldırım: Evlilik Öncesi Çift Eğitiminin Güçlü Aile Olmadaki Rolü Üzerine Bir Yaklaşım

5-Fevzi Özgökçe: Van’ın Gastronomi Turizminde Etnobotanik Kullanımların Yeri

6- Özkan Karaca: Geçmişten Günümüze: Van'ın Yol İzleri

7- Hüseyin Bakır: Doğu’dan Daha Doğu’ya: Siirtlilerin Van’a Göçü

8- Mehmet Latif Bakış: Ahlak Felsefesinde İdaretül Menzil

9- Volkan Turan, Seyhan Mercan Kalaycı: Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarının Van Kent Kültürüne Ve Topluma Etkileri

10- Arif Gezer: Seyyid Sıbğatullah Arvasi'nin Dini Hizmetleri Ve Minah Adlı Eserinin Hadis Sünnet Açısından Değerlendirilmesi

11- Yağmur Şen: Yurtluk-Ocaklık Bağlamında Mahmudî (Hoşab) Beyliği

12- Mehmet Zeki Doğan: Yeselûneke İfâdesinin Yer Aldığı Âyetler Üzerine Bir İncelenme

13-Mehmet Fatih Işık: Politik Bir Sorun Olarak Feminizm

14- Zeynep Özalp Kaya: Siyasal Partilerde Kadın Örgütlenmesi Ve Kadınların Siyasal Süreçlere Katılımı (Van İli Örneği)

15- Yasemin Gezer Tuğrul: Van’da Erken Yaşta Evlendirilen Erkekler: Toplumsal Normlar Ve Bireysel Deneyimler

16- Muzhda Sarmachar: Karşılıklı Bağımlılık Ekseninde Türkiye-Rusya İlişkileri

17- Metin Yıldız: Müslümanların Kestiği Hayvanın Etini Yememe İdeolojisinin İtikadi Açıdan Kritiği

18- Şükran Sevimli: Beşinci Üniversite Haftası Van 07.08.1944- 12.08.1944

19- İsmail Tatlıoğlu: Ekonomik Coğrafya Kapsamında Türkiye'nin Ekonomi Politikasının Değerlendirilmesi

20-Tahsin Korkut, Şener Çolak: Akdamar Kutsal Haç Manastırı’ndaki Melek Figürleri

21- Rafet Çavuşoğlu, Dilara Demirtaş: Zernaki Tepe Antik Kentinin Van’ın Kültür Vizyonundaki Yeri

22-Mehmet Akif Seyitoğulları, Bülent Matpay: Yukarı Karasu Havzasında Yükselti Basamaklarına Göre Kırsal Nüfus Dağılışı

23- Sabahattin Erdoğan: Yeni Bir Urartu Kalesi Kazısı, Körzüt

24- Ali Can Gözcü: Van'daki Belediyelerin Son 7 (Yedi) Yılda E-Devlet Hizmetleri Açısından Değerlendirmesi

09 ŞUBAT CUMA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VAN KEDİSİ SALONU

1- Seyyal Çakan, Ulaş Koray Milanlıoğlu, Suat Çakan: Van Gölü’nün Van İline Katkısı

2- Bülent Matpay: Van İli Rüzgâr Enerjisi Santrali Yer Uygunluk Analizi

3- Berivan Turan, Ayşegül Keleş Eriçok: Van Gölü Havzası’nda Yer Alan Doğal Ve Kültürel Değerlerin Korunmasında Kültürel Rotalar

4- Esra İsmaili, Yaşar Subaşı Direk: Van İçin Spor Ve Mekan

5-Rafet Çavuşoğlu, Özkan Deniz: Van Gürpınar’da Yeni Kültür Rotaları İçin Öneriler

6- Ayfer Kılıç: Van İl Merkezindeki Bazı Aydınlarma Elemanlarının Sürdürülebilir Tasarım Açısından Kritiği

7- Çetin Görür, Bahadır Yüzbaşı: Van İli Perspektifinden İran Göçünün İncelenmesi

8- Şahabettin Öztürk: Van Asker Hastanesi’nin Mimari Yapısı Ve Kent Hafızasındaki Yeri

9-Berfin Taysun İtah, Göksel Ulay: Kent Donatılarında Oturma Elemanlarının Tasarım İlkeleri Bağlamında İncelenmesi: Van Örneği

10- Kutsal Ebrar Bartu, Nilüfer Taş: Afet Zararlarının Azaltmasında Kentsel Dirençlilik Ve Yerellik

11- Esra Gökeş, Mehmet Cihad Aktaş: Bipolar Tanısı Almış Bireylerde Kronotip

12-Gamze Özok: Geçmişten Günümüze Van Gölü Havzasında Konuşulan Diller

13- Osman Aytekin: Van Sanat Tarihi Bölümü’nün Tarihsel Perspektifi Ve Ülkemizin Bilim Dünyasındaki Yansımaları

14-Sami Akman: Turizm Destinasyonlarındaki Güvenlik Ve Sosyokültürel Sorunlar: Van İli Örneği

15- Mehtap Tunç, Elçin Koç, Pınar Çalışkan: İranlı Turistler Bağlamında Van İlinin Sosyal Ve Kültürel Yönden Değişimi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

16- Berfin Taysun İtah, Yaşar Subaşı Direk: Toplu Kullanım Alanlarında Kentsel Isı Adası(Albedo) Etkisi: Van Avm Örneği

17- Erdal Özgüner: Urartu Kalelerinde Yer Alan Depo Binaları Ve 3d Canlandırılma Çalışması

18- Hamdi Alkan, İsmail Akkaya: Van Gölü Havzasının Sismotektonik Karakteristiğinin Güncel Sismolojik Verilerle İncelenmesi

19-Yunus Bakıcı, M. Nuri Çavuşoğlu, Fatma Nisa Erimez, Özdemir Adızel: Van İlinin Yükselen Değerleri: Sulak Alanlar

20- Lütfi Nohutçu: Çiğdem (Crocus Sp.) Türlerinin Türkiye’deki Durumu Ve Değerlendirilme Potansiyeli

21-Armağan Umut Alkan, Özge Burak Değer, Erol Kına: Van İli Özelinde Güneş Enerjisi Potansiyelinin Değerlendirilmesi