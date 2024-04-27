Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/2 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 15-31 Temmuz olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.