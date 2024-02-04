Beşiktaş'tan Vanlı lösemili Salih'e doğum günü sürprizi
Van'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Salih Yorgun, doğum gününde telefonla görüntülü görüştüğü Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'un imzalı forma sözüyle büyük mutluluk yaşadı.
Van'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Salih Yorgun, doğum gününde telefonla görüntülü görüştüğü Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'un imzalı forma sözüyle büyük mutluluk yaşadı.