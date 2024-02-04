Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, yağışın ya da riskin olduğu değerlendirilen günlerde trafiğe kapatılıyor, çevredeki yerleşim yerlerine uyarı mesajları gönderilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. AA