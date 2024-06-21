1960 Samsun doğumlu olan Vedat Aşçı, hayatını başarıyla örülü bir serüvenle sürdürüyor. Genç yaşlarda Almanya'ya eğitim için giden Aşçı, 1978'de bu ülkede yeni bir hayata adım attı. O yıllarda Almanya'nın ekonomisinin güçlendiği, genç beyinlere kapılarını açtığı dönemde, Vedat Aşçı hem eğitim alıyor hem de küresel iş fırsatlarını gözlemleyerek ticaret dünyasına adımını atıyordu.

1980 yılında Almanya'da kurduğu Ascı GmbH şirketi ile tekstil ve hazır giyim sektöründe sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlamaya başlayan Aşçı, kısa sürede dünya genelinde kendine sağlam bir yer edindi. 1983 yılında ise Türkiye'de ASTAŞ şirketini kurarak ülkesine dönüş yaptı.

Vedat Aşçı mesleği ne, kaç yaşında?

63 yaşında olan Vedat Aşçı, ticaretteki başarısını sadece tekstille sınırlamadı. 2004 yılında gayrimenkul sektörüne adım atan işadamı, Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi ile ilk adımlarını attı. 2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski projesini hayata geçirerek gayrimenkuldeki etkileyici portföyünü genişletti.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Astaş Holding, 2010 yılında başladığı Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini 2012 Aralık ayında tamamladı ve bu alandaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

30 yıldan fazla bir süredir eğitim kurumlarına destek veren Vedat Aşçı, Astaş Holding olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi'nin yapımını üstlenmiştir. 2012 yılında temeli atılan ve bölgedeki ilk Turizm Fakültesi olma özelliğini taşıyan bu fakülte, 5000 öğrenci kapasitesiyle bölgeye önemli bir katkı sağlamaktadır.