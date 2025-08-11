Van'da etkisini artıran yaz sıcakları nedeniyle Van Gölü'ne kıyısı bulunan Gevaş, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde vatandaşlar sahillere akın etti. Hafta sonunun yanı sıra hafta içinde de Gevaş sahillerine akın eden vatandaşlar, aileleri ile birlikte bir yandan güzel havanın tadını çıkarırken bir yandan da Van Gölü sularında serinliyor. Gölde yüzmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, aynı zamanda göl manzarası eşliğinde piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, Van Gölü'nün serin sularında yüzmeyi tercih ederken, bazıları ise göl kenarında dinlenmeyi tercih etti. Van Gölü'nün kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu belirten vatandaşlar, sahillerin bilinçsizce kirletilmesine ise tepki gösterdiler. Sahillerin ve dolayısıyla Van Gölü'nün korunması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, gerekenin yapılmasını istedi.

Özellikle il dışından gelen aileler, Van Gölü'nde yüzmenin keyifli olduğunu söyledi.