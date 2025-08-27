Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 1. Lig'e yükseldikten sonra yerli ve yabancı birçok transfer gerçekleştirdi. Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Van ekibi, 7 puanla haftayı 2. sırada tamamladı.

1 YILLIĞINA VAN SPOR RENKLERİNE BAĞLANDI

Kırmızı-siyahlı ekipte, taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerden biri ise Portekiz liginde forma giyen stoper Lucas Henrique da Silva olmuştu. 1 yıllığına siyah – kırmızılı renklere bağlanan tecrübeli futbolcu, transferin ardından ileri tetkikler için sağlık kontrolünden geçirildi.

Lucas Henrique da Silva, Lokman Hekim Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağlık ekibinin uyguladığı yoğunlaştırılmış tedavi ve sahaya dönüş programını başarıyla tamamladı.

LUCAS HENRİQUE DA SİLVA, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

İmaj Altyapı Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Lucas Henrique da Silva, sağlık sponsorumuz Lokman Hekim Hastanesi’nde gerçekleştirilen ileri tetkikler ve MR incelemelerinin ardından, sağlık ekibimizin uyguladığı yoğunlaştırılmış tedavi ve sahaya dönüş programını başarıyla tamamlamıştır. Yapılan son değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzun takım antrenmanlarına katılmasının uygun olduğu görülmüş olup, kendisi bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlamıştır.” denildi.