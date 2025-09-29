Vanspor taraftarlarının uzun bir aradan sonra tribünlerde yer alarak takımını destekleyeceği maça dakikalar kaldı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Amed Sportif Faaliyetler, saat 17.00’de Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda karşılaşacak.

Maça ev sahibi temsilcimiz; Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Manış, Naby Youssouf Oulare, Erdi Dikmen, Lucas Henrıque Da Sılva, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueıra Junıor, Alıou Badara Traore, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ve Anestıs Vlachomıtros ilk 11’i ile başlayacak.

Konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler ise sahaya şu 11’le çıkacak; Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Sinan Kurt, Oktay Aydin,Dıaa Sabı'a, Daniel Moreno Mosquera, Afena-Gyan Felıx Ohena ve Mbaye Dıagne.